Ecco Rosen Bozhinov: il classe 2005 è nerazzurro. Avrà la maglia numero 2

PISA – La difesa nerazzurra si rinforza con un innesto di prospettiva internazionale. Il Pisa Sporting Club ha comunicato l’acquisto a titolo definitivo di Rosen Bozhinov dall’Rfc Anversa.

Difensore bulgaro, classe 2005, arriva in Toscana dopo essersi imposto nella massima serie belga. Con l’Anversa ha collezionato 16 presenze e un gol in questa stagione. Talento precoce, ha già esordito nella Nazionale maggiore del suo Paese lo scorso settembre. Il neo acquisto ha scelto di indossare la maglia numero 2.