11.2 C
Firenze
giovedì 15 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ecco Rosen Bozhinov: il classe 2005 è nerazzurro. Avrà la maglia numero 2

Ufficiale l'arrivo del difensore bulgaro dall'Anversa. Il giovane talento ha già esordito in nazionale maggiore

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Bozhinov
Foto di: ufficio stampa / Pisa SC
Meno di 1 ' di lettura

PISA – La difesa nerazzurra si rinforza con un innesto di prospettiva internazionale. Il Pisa Sporting Club ha comunicato l’acquisto a titolo definitivo di Rosen Bozhinov dall’Rfc Anversa.

Difensore bulgaro, classe 2005, arriva in Toscana dopo essersi imposto nella massima serie belga. Con l’Anversa ha collezionato 16 presenze e un gol in questa stagione. Talento precoce, ha già esordito nella Nazionale maggiore del suo Paese lo scorso settembre. Il neo acquisto ha scelto di indossare la maglia numero 2.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
11.2 ° C
13.1 °
9.8 °
77 %
1.8kmh
75 %
Gio
10 °
Ven
13 °
Sab
12 °
Dom
12 °
Lun
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1013)ultimora (918)Eurofocus (42)demografica (29)sport (24)Serie A (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati