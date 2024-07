Un attaccante scuola Atalanta per la prima linea del Pontedera

Getting your Trinity Audio player ready...

PONTEDERA – Un rinforzo dal Camerun per il Pontedera di serie C. In prestito dall’Atalanta arriva il classe 2001 Jonathan Italeng.

Nato in Camerun l’11 agosto 2001, Italeng si trasferisce in Italia nel 2018, ancora minorenne, per accettare la chiamata del Chievo Verona. Un anno più tardi approda all’Atalanta, dove milita per due stagioni nella formazione Primavera, contribuendo alla vittoria del campionato Primavera 1 2019/20.

Nella stagione 2021/22 debutta nel calcio dei grandi dividendosi (in prestito dall’Atalanta) tra Taranto e Lecco, ma è nell’annata successiva, in forza all’Aquila Montevarchi, che si mette maggiormente in mostra (26 presenze, 6 gol). Nella passata stagione, la terza consecutiva in Serie C Now, Italeng ha militato fino a gennaio nell’Atalanta Under 23 (16 presenze, 3 gol) per poi passare a titolo temporaneo al Trento (16 presenze, 2 gol).

Prima punta classica, di piede destro, Italeng fa della fisicità, dell’abilità nel colpo di testa e della capacità di dialogare efficacemente con i compagni di squadra i suoi punti forti.