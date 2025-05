Un gol di Meister porta il Pisa a un punto dalla serie A matematica

Getting your Trinity Audio player ready...

Pisa-Frosinone 1-0PISA (3-4-2-1);

Semper; Calabresi (87′ Rus), Caracciolo, Canestrelli; Touré, Solbakken (67′ Piccinini), Marin, Angori (67′ Sernicola); Moreo, Tramoni (87′ Abildgaard); Lind (78′ Meister). A disposizione. Nicolas, Loria, Hojholt, Castellini, Arena, Morutan, Bonfanti. Allenatore Inzaghi.

FROSINONE (4-3-3). Cerofolini; Oyono, Cittadini (66′ Bettella), Lusuardi, Bracaglia; Vural, Bohinen, Begic (75′ Cichella); Ghedjemis (56′ Partipilo), Ambrosino (46′ Kvernadze), Di Stefano (57′ Canotto). A disposizione. Sorrentino, Marchizza, Lucioni, Oyono, Monterisi, Barcella, Grosso. Allenatore Bianco.

ARBITRO: Ghersini di Genova (Rocca-Garzelli)

RETI: 82′ Meister

NOTE: Spettatori. 11043. Recupero 0 pt; 7′ st

PISA – Manca un punto. Un punto da conquistare nelle prossime tre partite a partire dalla prossima trasferta a Bari.

Il Pisa è con più di un passo e mezzo in serie A, anche se la scaramanzia impone tutti gli scongiuri del caso.

Con il Frosinone, picchia e mena, arrivano nel finale tre punti che fanno esplodere l’Arena Garibaldi dopo una partita non proprio ricca di emozioni. Nel primo tempo ci provano Tramoni e Tourè, poi è lo stesso centrocampista italo-corso a non sfruttare un errato disimpegno di Cerofolini ma sulla conclusione è il portiere a riscattarsi.

Una incomprensione fra Lind e Tramoni nella ripresa impedisce il tiro a botta sicura del numero 11, poi a botta sicura lo stesso Tramoni trova la porta a Cerofolini battuto ma Bracaglia para, ‘all’insaputa’ sia dell’arbitro Ghersini sia del Var. Un episodio che potrebbe pregiudicare il prosieguo del match, almeno finché non arriva l’82’. Rimessa laterale battuta veloce da Tramoni in campo aperto per Meister, che si invola e batte Cerofolini.

Game, set and match. E quasi serie A, se non fosse che anche lo Spezia supera la Salernitana e rimanda ancora il verdetto. Forse solo per la matematica.