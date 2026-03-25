Freddo e neve a primavera, impianti dell’Abetone aperti almeno fino al 12 aprile

ABETONE CUTIGLIANO – La stagione dello sci e della neve non è ancora finita nel comprensorio dell’Abetone. Grazie infatti alle ottime condizioni delle piste, alle basse temperature e a previste nuove nevicate sarà infatti possibile sciare fino a domenica 12 aprile.

“Anche in questi giorni, grazie alle basse temperature della notte e al lavoro impeccabile dei nostri mezzi le piste sono in perfette condizioni – comunica il Consorzio Abetone Multipass – Nella giornata di giovedì 26 marzo è poi prevista una nuova nevicata e nei giorni successivi le basse temperature del giorno e della notte garantiranno un’ottima qualità della neve in pista. Possiamo quindi confermare che i nostri impianti, meteo permettendo, saranno aperti tutti i giorni fino a domenica 12 aprile. Rispondiamo così alle richieste di molti nostri utenti, che ci hanno chiesto notizie in merito alle aperture nel periodo pasquale. È un periodo dell’anno per il quale c’è sempre molta attesa da parte della nostra clientela, poiché coincide con le ultime sciate di stagione, all’insegna di giornate lunghe e soleggiate. Insomma, un’occasione ancora per belle discese in pista, per approfittare del sole di primavera e gustare le specialità della Pasqua e i piatti della tradizione nei nostri rifugi con la famiglia o con gli amici”.

E dopo il 12 aprile? Ancora non è detta l’ultima parola, dal momento che, in caso di condizioni adatte, potrebbero essere decise aperture straordinarie nei week-end successivi.

Per tutte le informazioni www.multipassabetone.it.