Vive dei proventi di anni di truffe, Finanza e Polizia gli sequestrano case e auto

PISTOIA – Nullatenente ma con un tenore di vita di lusso, scattano i controlli, e i relativi sequestri, della Guardia di Finanza.

Viveva dei proventi dei numerosi reati commessi tra il 2003 e il 2022, ma era completamente sconosciuto al fisco. Sulla carta era nullatenente, ma aveva un tenore di vita elevatissimo. Grazie alle numerose truffe perpetrate e alle risorse sottratte alle imprese che aveva portato al fallimento, un 57enne di origine siciliana, da tempo residente in provincia di Pistoia, poteva permettersi di girare a bordo di auto di lusso, indossare abiti firmati, acquistare orologi e beni di pregio.

Queste evidenti manifestazioni di ricchezza non erano sfuggite all’attenzione della Procura, della Questura e della Guardia di Finanza di Pistoia che, con un grande lavoro di squadra, hanno ricostruito la genesi criminale dell’ingente patrimonio, nonostante i singoli beni fossero stati intestati ai familiari dell’uomo, ritenuto soggetto socialmente pericoloso, in quanto caratterizzato da una pericolosità economico-finanziaria.

Grazie alla ricostruzione del profilo soggettivo operata dalla Divisione Anticrimine della Questura di Pistoia ed agli approfonditi accertamenti patrimoniali sviluppati dal Nucleo di polizia economico – finanziaria della Guardia di Finanza di Pistoia, il Procuratore della Repubblica di Pistoia ed il Questore di Pistoia hanno interessato l’Ufficio misure di prevenzione del Tribunale di Firenze, proponendo l’adozione di una misura di prevenzione, personale e patrimoniale, ai sensi della normativa antimafia. La stessa, infatti, consente di aggredire i patrimoni illecitamente accumulati, non solo dagli appartenenti alla criminalità organizzata, ma anche da quei soggetti che vivono abitualmente dei proventi di attività illecite, anche se i beni siano stati formalmente acquisiti dai componenti della loro famiglia allargata, laddove risultino comunque sproporzionati rispetto ai redditi complessivi legalmente percepiti e dichiarati.

Il tribunale di Firenze – Ufficio Misure di prevenzione, accogliendo sostanzialmente quanto prospettato dal Procuratore di Pistoia e dal Questore di Pistoia, ha disposto il sequestro di tre fabbricati in provincia di Latina, 13 terreni nel comune di Montemurlo, due autovetture e tre polizze vita, per un valore complessivo di 126mila euro.

La Procura di Pistoia, nell’ambito di un parallelo procedimento penale, ha disposto, contestualmente, l’esecuzione di perquisizioni locali/domiciliari, nei confronti del medesimo soggetto e di 4 suoi familiari, ritenuti responsabili, fatta salva la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva, di riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.

Le donne e gli uomini della Divisione anticrimine della Questura e del Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Pistoia – con il concorso operativo della Polizia amministrativa e della Divisione anticrimine delle Questure di Pisa e di Latina, del Gruppo mezzi tecnici del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata (Scico) della Guardia di Finanza di Roma, dotato di strumentazione all’avanguardia per la ricerca di eventuali somme denaro e/o preziosi occultati in pareti o intercapedini, e un’unità cinofila addestrata alla ricerca di valuta (cash dog) del primo Nucleo operativo metropolitano Firenze – hanno così dato esecuzione ai suddetti provvedimenti, nelle province di Prato, Pisa, Livorno e Latina, sottoponendo a sequestro, non solo gli immobili, i terreni, le autovetture e le polizze vita oggetto della misura di prevenzione, ma anche una grande quantità di altri beni di pregio e valori, di cui gli indagati non sono stati in grado di dimostrare, al momento, la legittima provenienza.

Si tratta, in particolare, di denaro contante, di 7 fucili da collezione, di 15 apparecchi hifi audio/video, oggetti e complementi di arredamento di lusso e di un’ulteriore autovettura, per un valore complessivo stimato di almeno 609.800 euro.

L’attività si inquadra nelle generali strategie della Polizia di Stato, dirette a garantire un sicuro presidio di legalità alla popolazione e ad incrementare il livello di sicurezza, reale e percepita, a sostegno della regolare e serena convivenza civile, e della Guardia di Finanza, volte a tutelare gli imprenditori ed i cittadini onesti contrastando prioritariamente gli illeciti economico-finanziari più gravi e perniciosi, che tentano di inquinare l’economia legale, al fine di recuperare allo Stato ed alla collettività le preziose risorse così illecitamente accumulate.