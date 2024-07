A Quarrata un bando per tappezzare la città con la street art

Guido Mitidieri ha lavorato su alcuni tratti del lungo Fermulla realizzando un murales dal titolo Malafede: “L’opera sul lungo Fermulla è una lunga linea orizzontale, su sfondo bianco. L’opera dialoga con lo spazio e con gli elementi architettonici della passeggiata dando un bel senso di leggerezza ed eleganza. La linea è un ritratto della volontà dell’uomo di abitare il mondo: da un lato è sinonimo della precarietà delle cose instabili e sospese come una linea sull’abisso, dall’altro è la condizione per qualsiasi scopo dell’uomo, infatti solo ciò che è provvisoriamente sé stesso si offre come disponibile a diventare altro da sé e quindi ad essere manipolato per consentire all’uomo di edificare. Su questa linea un funambolo cammina in bilico, cercando di rimanere in equilibrio sullo stretto sentiero della volontà. Tutto intorno a questa linea del volere, infiniti spazi che attendono di essere interrogati”.

“Ringrazio i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al bando, contribuendo con le loro opere a rendere Quarrata più bella – commenta il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti – Hanno saputo realizzare dei murales davvero originali e significativi, capaci di accompagnare la quotidianità di tutti i quarratini ed entrando a far parte della vita della città”.

“Questo progetto rappresenta un percorso partecipativo innovativo perché ha messo al centro la creatività delle ragazze e dei ragazzi – spiega l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Quarrata Tommaso Scarnato – Sono contento che si siano creati legami tra persone che condividono la stessa passione e che prima di questo progetto non si conoscevano. Il progetto inoltre non si ferma qui: ci sono ancora spazi disponibili sui quali i ragazzi inizieranno a lavorare nelle prossime settimane”.

“Ringrazio l’ufficio Servizi Sociali del nostro Comune – afferma l’assessore alle politiche sociali del Comune di Quarrata Mariavittoria Michelacci – Il coinvolgimento dei giovani nella vita sociale di una comunità è di primaria importanza, per questo cerchiamo di portare avanti progetti di inclusione come questo, permettendo di dare un’opportunità concreta ai giovani di esprimersi e di far sentire la propria voce attraverso questa forma d’arte”.