La sfilata apre i festeggiamenti per San Jacopo Maggiore a Pistoia

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Pronti a partire a Pistoia i festeggiamenti in onore del patrono della città, San Giacomo Maggiore.

Questa sera (1 luglio), a partire dalle 19, la città si animerà con la sfilata di apertura. Il corteo partirà da via Roma e attraverserà diverse vie cittadine per arrivare allo stadio Melani, dove alle 21,30 si terrà la finale del Torneo dei Rioni di calcio (categoria seniores).

Il percorso della sfilata includerà via Cavour, il Globo, via Buozzi, via Curtatone e Montanara, via Bozzi, piazza San Francesco, corso Gramsci, via dei Pappagalli, via dei Macelli e via dello Stadio. La sfilata sarà divisa in due sezioni: folcloristica e storica. La parte folcloristica vedrà la partecipazione delle società sportive cittadine, mentre la sezione storica coinvolgerà figuranti del Comitato cittadino e dei quattro rioni (Cervo Bianco, Grifone, Leon d’Oro e Drago), insieme ai gruppi storici della provincia.

Ad aprire il corteo sarà la banda comunale di Pistoia, seguita dal gonfalone del Comune e dalle istituzioni cittadine. I figuranti, con abiti medievali, insieme a sbandieratori e tamburini, animeranno le vie del centro. La Filarmonica Borgognoni chiuderà il corteo. Una volta allo stadio, gli spettatori potranno assistere alle esibizioni degli atleti di alcune associazioni sportive.

L’assessore al turismo e ai festeggiamenti jacopei, Alessandro Sabella, ha sottolineato l’importanza degli eventi legati ai festeggiamenti jacopei per la città, evidenziando l’interesse crescente da parte dei turisti, specialmente spagnoli e olandesi, per le rievocazioni storiche di Pistoia, definita da qualcuno la Santiago d’Italia.

Il drappo 2024

Il drappo che sarà consegnato al rione vincitore della Giostra dell’Orso il 25 luglio è stato realizzato dall’artista pistoiese Anna Nigro. L’opera raffigura San Jacopo pellegrino con il mantello rosso, una conchiglia con una croce latina e una mano sul cuore, simbolo di amore e protezione verso Pistoia. Il drappo include anche i quattro cavalieri dei rioni impegnati nella Giostra e l’orso Micco, simbolo araldico di Pistoia.

Programma dei festeggiamenti

I festeggiamenti inizieranno con la vestizione di San Jacopo il 16 luglio, seguita dalle prove della Giostra il 22 e 23 luglio. Il 24 luglio, alle 21, si terrà la processione che da piazza San Francesco arriverà alla Cattedrale di San Zeno. Il 25 luglio, alle 9,30, è prevista la processione dei ceri e la sfilata in costume nel centro storico. La sera, alle 21, in piazza del Duomo si terrà la Giostra dell’Orso, preceduta dal corteo in costume.

I biglietti per la Giostra dell’Orso costano 15 euro per i posti a sedere e 10 euro per quelli in piedi. Possono essere acquistati inviando una email a info@comitatocittadinodipistoia.it o direttamente al desk di piazza del Duomo fino al 25 luglio. La biglietteria sarà aperta anche durante le prove della Giostra, il 22 e 23 luglio, dalle 21 alle 24.