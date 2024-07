Martedì 16 luglio la tradizionale vestizione della statua di San Jacopo a Pistoia

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – I festeggiamenti a Pistoia in onore del patrono San Giacomo il Maggiore, patrono della città, entrano nel vivo martedì, 16 luglio, con la tradizionale vestizione della statua di San Jacopo che si trova sul lato destro del timpano della cattedrale di San Zeno.

Nella Basilica della Madonna dell’Umiltà, alle 17,30 si terrà la messa, al termine della quale, alle 18,45 circa, da via della Madonna, angolo via Buozzi, partirà il corteo dei gruppi storici che prenderà in custodia il mantello rosso destinato a essere adagiato sulle spalle della statua del Santo.

Dunque, da via della Madonna il corteo con i figuranti del Comitato cittadino, della Compagnia dell’Orso con musici e sbandieratori, dei rioni Cervo Bianco, Leon d’Oro, Drago e Grifone, riprenderà il suo percorso lungo via Buozzi, via Cavour, via Roma fino alla cattedrale in piazza del Duomo.

Alle 19,15 il mantello rosso, ricevuta la benedizione, sarà posto sulle spalle della statua di San Jacopo dai vigili del fuoco di Pistoia. Il mantello vuole ricordare il martirio di Giacomo, ma rimanda anche alla curiosa leggenda popolare pistoiese che lo vede debitore insolvente tant’è che, si narra, avesse promesso di pagare i debitori quando avesse fatto “molto caldo”. Giunti a luglio si fece trovare con un pesante mantello.

La vestizione, a metà tra rito religioso e folklore, è un evento molto seguito, sia dai pistoiesi sia dai turisti.