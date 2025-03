L’Estra Pistoia Basket vince in casa del Napoli per 70-74

Getting your Trinity Audio player ready...

Napoli Basket – Estra Pistoia 70-74 (21-18, 43-36, 56-54)NAPOLI BASKET

: Pullen 17, Zubcic, Treier 2, Pangos, De Nicolao 2, Woldetensae 2, Saccoccia ne, Egbunu 6, Green 19, Totè 22, Mabor Dut ne. All.: Valli

ESTRA PISTOIA: Benetti 4, Della Rosa 8, Ceron 1, Paschall 18, Chiti ne, Cooke 11, Forrest 15, Boglio 1, Novori ne, Saccaggi 16. All.: Okorn

ARBITRI: Bartoli, Quarta, Capotorto

NOTE: Usciti per 5 falli: nessuno. Fallo tecnico: coach Okorn (Pt) al 8’30”, squadra Estra Pt al 8’30”

PISTOIA – Una vittoria incredibile per Estra Pistoia Basket 2000 che, nel lunch match della 20esima giornata di Lba 2024/25, espugna per il secondo anno consecutivo la Fruit Village Arena per 70-74 in casa di Napoli Basket al termine di una partita incredibile giocata in una situazione di grande emergenza ed in mezzo a tantissimi problemi con le rotazioni ridotte all’osso alla luce dei movimenti avvenuti negli ultimi giorni. Una vittoria che consente all’Estra Pistoia di agguantare nuovamente Napoli Basket a quota 10 punti in classifica e stargli davanti per il 2-0 negli scontri diretti dopo la vittoria nella partita d’andata.

Primo tempo. Le assenze degli ultimi giorni portano l’Estra Pistoia a presentarsi con un quintetto con ben tre italiani, ovvero capitan Gianluca Della Rosa, Lorenzo Saccaggi e Gabriele Benetti coadiuvati da Michael Forrest e Derek Cooke. Il match è in equilibrio fin dall’inizio con un bel duello fra Leonardo Totè e Derek Cooke: Napoli prova a scappare (14-7) ma la bomba di Saccaggi al 6′ e proprio il pivot biancorosso a ruota rimettono in parità il match (14-14). Per proteste arriva un doppio tecnico in casa Pistoia e Napoli chiude avanti il primo quarto sul 21-18.

Anche Eric Paschall è ben calato nel vivo del match specialmente in attacco, segnando 6 punti in 3′, anche se Totè continua a rimanere un rebus per la difesa pistoiese (29-22 al 13′). E così l’Estra si affida ad un ispirato Saccaggi (32-25 e poi 37-30) con i biancorossi che restano in linea di galleggiamento e vanno all’intervallo lungo sotto 43-36.

Secondo tempo. Il terzo quarto è quello della consapevolezza di potersela giocare fino alla fine per l’Estra. La prima bomba di Forrest, dopo 0 punti nei primi 20′, vale il 43 pari e lo stesso ‘mago’ sigla anche il primo sorpasso. Pistoia mette davvero paura a Napoli che, lentamente, prova a trovare di nuovo sicurezze soprattutto con Eric Green arrivando al 30′ sul 56-54.

Coach Okorn chiede il massimo sforzo dai suoi e, nel momento del bisogno, arrivano anche le triple siderali di capitan Della Rosa, Benetti affonda la schiacciata in contropiede (60-60 con Ceron che segna il suo primo punto in biancorosso) e Saccaggi dà il vantaggio sul 62-65 al 34′. I padroni di casa si affidano spesso a Pullen, ma non trovano molto e si va avanti a suon di botte e risposte. Quella decisiva, dopo altri canestri di Forrest, arriva dalle mani di Derek Cooke per il 70-71 a 54″ dalla fine. Napoli pasticcia in due circostanze in attacco, poi sbaglia e l’Estra blinda la vittoria dalla lunetta ancora con Forrest per una impresa incredibile.