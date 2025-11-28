9.1 C
Firenze
sabato 29 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dà in escandescenze e frantuma il vetro di autobus durante lo sciopero generale

Un uomo ha danneggiato un mezzo delle Autolinee Toscane colpendo il parabrezza con un oggetto raccolto da terra. Nessun ferito, paura tra utenti e personale

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Aggressione a Prato sugli autobus
Aggressione a Prato sugli autobus
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Una nuova aggressione a Prato sugli autobus ha creato tensione nelle ultime ore, a pochi giorni dal episodio che aveva coinvolto una dipendente delle Autolinee Toscane. Nella mattinata di oggi, durante lo sciopero indetto dalle sigle Cobas, il disagio per i servizi ridotti ha portato un uomo – descritto dai presenti come molto agitato – a compiere un gesto particolarmente violento nei pressi della stazione di Prato.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe chiesto informazioni al personale in biglietteria riguardo ai bus che non stavano transitando a causa dello sciopero. Poco dopo, in evidente stato di nervosismo, avrebbe raccolto da terra un oggetto – probabilmente un tubo trovato nella zona della stazione – per poi scagliarlo contro il parabrezza di un autobus in sosta. Il colpo ha provocato la rottura del vetro anteriore, generando paura tra gli utenti presenti e tra i lavoratori che hanno assistito alla scena.

L’episodio si inserisce in una serie di atti che negli ultimi mesi hanno coinvolto il personale delle Autolinee Toscane, il quale lamenta un crescente clima di insicurezza. La precedente aggressione, avvenuta pochi giorni fa, aveva già acceso il dibattito sulla necessità di misure più rigide a tutela di chi opera quotidianamente nel servizio pubblico di trasporto.

Sul posto sono state allertate le forze dell’ordine, chiamate dagli operatori e dai passeggeri che hanno assistito all’accaduto. L’uomo si sarebbe allontanato rapidamente, e gli accertamenti proseguono per identificarlo e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Fortunatamente non si registrano feriti, ma resta forte il timore tra i dipendenti che una situazione simile possa ripetersi nel corso della giornata.

A esprimere preoccupazione è anche Paolo Torracchi , rappresentante Fit-Cisl Prato, che chiede un intervento immediato delle istituzioni: “è necessario essere più stringenti sul protocollo di sicurezza già richiesto nei mesi scorsi e sollecita una convocazione urgente in Prefettura e con il commissario prefettizio del Comune di Prato. L’obiettivo è tutelare i lavoratori, i cittadini e l’utenza che quotidianamente utilizza i mezzi pubblici”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.1 ° C
10.5 °
7.8 °
49 %
0.5kmh
63 %
Sab
9 °
Dom
11 °
Lun
12 °
Mar
10 °
Mer
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1424)ultimora (1337)demografica (45)sport (42)attualità (29)Regione Toscana (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati