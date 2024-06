Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Tragico incidente a Prato, motociclista muore a 49 anni.

Tragico incidente a Prato, Massimiliano Grillo, 49 anni, ha perso la vita finendo contro un auto in sella a una moto.

Lascia due figlie di 17 e 20 anni. Massimiliano Grillo aveva perso la moglie, scomparsa prematuramente.

L’uomo ha perso il controllo della moto per cause da accertare ed è andato a sbattere contro un albero. Un impatto violento. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale per i rilievi. La moto sottoposta a sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria per le indagini. Non ci sono altri mezzi coinvolti.

Ancora un incidente stradale mortale in Toscana.

Il funerale di Massimiliano Grillo verrà celebrato sabato alle ore 11 alla Chiesa di Galciana a Prato.