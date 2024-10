‘Beautiful Creatures’: una prima assoluta al teatro Fabbricone di Prato

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Uno spettacolo in prima assoluta al teatro Fabbricone di Prato. È Beautiful Creatures, Terre di lupi, di lantanidi e ginestre

e andrà in scena da martedì 22 a domenica 27 ottobre con doppio turno alle 19.30 e alle 22.15. Si tratta di una produzione Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con Lacasadargilla con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e di Publiacqua.

Il pubblico di Beautiful Creatures è invitato a un viaggio notturno attraverso un teatro-foresta popolato di fantasticherie, desideri e paure: un congegno visivo e sonoro da macchina barocca del 21esimo secolo che dilata e fa esplodere lo spazio teatrale e i suoi luoghi più segreti. Pensato per celebrare i 50 anni del Teatro Fabbricone, dedicato all’opera di Giuliano Scabia e affidato a lacasadargilla per la regia di Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni, Beautiful Creatures diventa così un’opera diffusa che mescola tecniche innovative a un artigianato minuto dando vita a un ambiente liquido che ripercorre gli archetipi e le storie che ci costituiscono come esseri umani.

Beautiful Creatures è un progetto di Lacasadargilla, regia Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni, drammaturgia del testo Roberto Scarpetti, parole di e con Giacomo Albites Coen, Lorenzo Frediani, Tania Garribba, Anna Mallamaci, Emiliano Masala, Alice Palazzi, Francesco Villano, drammaturgia del movimento Marta Ciappina, drammaturgia delle luci Luigi Biondi, costumi Anna Missaglia, spazio scenico e paesaggi sonori Alessandro Ferroni, ambienti visivi, disegno video Maddalena Parise, spazio sonoro Pasquale Citera, tecnico video/collaborazione al disegno video Luca Brinchi, assistente alla regia e al progetto Matteo Finamore e con le opere di Martina Biolo. Durata 80 minuti senza intervallo.

I biglietti si possono acquistare alla biglietteria del Teatro Metastasio in via Cairoli 59 (telefono 0574 608501; email biglietteria@metastasio.it), oppure online qui.