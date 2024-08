I CCCP aprono ‘Settembre Prato è Spettacolo’ in piazza Duomo

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Tutto pronto per l’apertura del festival Settembre Prato è Spettacolo, l’evento organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di Prato, inizia martedì 27 agosto con un attesissimo concerto in piazza Duomo.

Sul palco, la formazione più importante della scena punk rock italiana degli anni Ottanta: i CCCP.

Lontani dall’essere solo un’espressione nostalgica, i CCCP – Fedeli alla linea ritornano a grande richiesta per rivolgere al mondo di oggi il loro messaggio. Liberi da qualsiasi etichetta e confine, si immergono in una serie di performance live che attraversano il sacro e il profano, dove lo slogan Produci, consuma, crepa riecheggia con una rinnovata attualità.

Il loro successo è il risultato della capacità di rendere ogni azione iconica, lasciando un’impronta indelebile, capace di plasmare l’immaginario collettivo.

Dopo la grande mostra Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea 1984-2024 di Reggio Emilia, il Gran Gala Punkettone di parole e immagini al Teatro Romolo Valli, le tre date sold out del concerto CCCP in DDDR all’Astra Kulturhaus di Berlino e l’uscita dell’album live inedito Altro Che Nuovo Nuovo” a 40 anni dal primo Ep Ortodossia, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, accompagnati dalla band composta da Luca Rossi, Simone Filippi, Ezio Bonicelli, Simone Beneventi e Gabriele Genta sono pronti a infiammare il palco del Settembre Prato è Spettacolo, presentandosi come uno degli eventi imperdibili dell’estate 2024.

I biglietti potranno essere acquistati online su ticketone.it o nei punti vendita.

La biglietteria sarà aperta dalle 18.30 alle 22.30 nei giorni 27 e 31 agosto, 1, 2, 3, 4 settembre all’interno de Il Garibaldi, via Garibaldi 69.