La tradizione si rinnova a Prato con le sfide della Palla Grossa

PRATO – Tutto pronto in piazza del Mercato Nuovo per il ritorno delle sfide della Palla Grossa. È già in via di allestimento l’arena dei calcianti ed è pronto il programma di iniziative collaterali. Partita la prevendita dei biglietti per le semifinali, in programma il 7 settembre.

Gialli, Rossi, Verdi e Azzurri: i calcianti dell’antico gioco della tradizione di Prato sono pronti a scendere nell’arena per l’edizione 2024. Gli atleti non si stanno risparmiando negli allenamenti anche in questi giorni di gran caldo.

Per tutti loro il giorno cerchiato sul calendario è sabato 7 settembre, quando i quattro quartieri si scontreranno in un doppio confronto sportivo per giocarsi la finalissima che assegnerà il palio. Teatro delle sfide, come di consueto, piazza del Mercato Nuovo. I sorteggi hanno già delineato il tabellone del torneo per l’edizione 2024.

“Le due semifinali del 7 settembre – sottolinea Gabriele Villoresi, presidente del Comitato del gioco della Palla Grossa – vedranno affrontarsi i Rossi di Santa Trinita contro i Gialli di Santo Stefano alle 18.30. A seguire, alle 21.30, sarà la volta dei detentori del titolo 2023, i Verdi di San Marco, giocarsela contro gli Azzurri di Santa Maria. Le squadre che vinceranno le semifinali si incontreranno nella finalissima per il titolo 2024, in programma sabato 14 settembre, alle 21”.

Come eventi collaterali alle sfide sono previsti concerti gratuiti e stand enogastronomici alle classiche sfide della Palla Grossa.

I biglietti per assistere alle partite sono già in vendita alla tabaccheria del Parco Prato e alla pasticceria Oasi dei Golosi di piazza del Mercato, entrambe aperte sette giorni su sette. Da quest’anno i tagliandi validi per l’ingresso saranno disponibili anche online, sul canale Ciao Tickets

Accanto alle sfide della Palla Grossa, il programma della kermesse si arricchirà via via di eventi e di appuntamenti, con nomi conosciuti della musica e coinvolgenti serate a tema, sempre ed esclusivamente ad ingresso gratuito.

Gli eventi del Settembre a Prato verranno annunciati anche online, sui profili Instagram e Facebook ‘Settembrepratese’.