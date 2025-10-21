15.9 C
Firenze
martedì 21 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Scatti d’epoca per raccontare la città di Prato dal XIX al XX secolo

La città di ieri rivive in immagini storiche: piazze, negozi e momenti quotidiani in mostra fino al 30 novembre

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Prato XX secolo
Foto di: sito web / Comune di Prato
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Prato, un viaggio nel tempo attraverso le fotografie di Martino Meucci.
Sabato 25 ottobre, alle 18, la Biblioteca Lazzerini inaugura la mostra Prato, cent’anni dopo, con scatti realizzati tra la fine dell’Ottocento e gli anni Trenta del Novecento dal fotografo Martino Meucci.

L’ingresso è gratuito e la mostra resterà aperta fino al 30 novembre.

Le immagini, oggi parte della collezione permanente dell’Archivio Fotografico Toscano, offrono uno sguardo sulla vita cittadina all’interno delle mura. Tra chiese, palazzi, negozi, piazze e vie del centro, emergono scene di vita quotidiana: fiere, uscite dalla messa, passeggiate domenicali. Prato di ieri si svela così, diversa ma sorprendentemente vicina alla città di oggi.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.9 ° C
16.5 °
14.9 °
92 %
4.5kmh
75 %
Mar
16 °
Mer
18 °
Gio
19 °
Ven
19 °
Sab
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2087)ultimora (1373)vid (305)tec (106)Lav (77)sal (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati