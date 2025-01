Scomparso a 78 anni lo storico presidente dell’Ac Prato, Andrea Toccafondi

PRATO – È stato per decenni, nel bene e nel male, il volto e il nome del Prato Calcio.

È morto a 78 anni a Madone, in provincia di Bergamo, dove risiedeva da tempo, Andrea Toccafondi, imprenditore nel settore della logistica e per molti anni proprietario e presidente dell’Ac Prato. Il figlio, Paolo, ne seguì le orme nella passione verso la società laniera. Ne diventò portiere, poi le strade si divisero ed ‘emigrò’ a Livorno dove è stato presidente della locale squadra di calcio.

La sindaca di Prato Ilaria Bugetti e tutta la giunta si stringono attorno alla famiglia Toccafondi per la perdita di Andrea: “Siamo vicini alla moglie Luciana e ai figli Paolo, Simona, Donatella e Susanna in questo momento di grande dolore. – ha detto la sindaca Bugetti – Con Andrea se ne va un importante pezzo della recente storia di questa città, soprattutto calcistica. Ci mancheranno la sua schiettezza, la sua intraprendenza e la sua forza”.

La società Ac Prato apprende, con profonda tristezza, la scomparsa del suo storico presidente, Andrea Toccafondi: “La sua dedizione e il suo amore per l’Ac Prato rimarranno per sempre impressi nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di collaborare con lui. La sua schiettezza, intraprendenza e forza sono state qualità che hanno contraddistinto il suo operato e che ci mancheranno profondamente. In questo momento di profondo dolore, la società Ac Prato si stringe attorno alla moglie Luciana e ai figli Paolo, Simona, Donatella e Susanna, esprimendo le più sentite condoglianze”.