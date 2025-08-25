Perde il controllo dell’auto in tangenziale: grave un giovane di 25 anni

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Grave incidente nelle prime ore del mattino a Siena.

Intorno alle 5,45 un’auto è rimasta coinvolta in un sinistro lungo la tangenziale, in direzione Sud, nei pressi dell’uscita Siena Ovest.

Alla guida c’era un giovane di 25 anni che, dopo l’impatto, è stato soccorso dai sanitari del 118 dell’Asl Toscana sud est. Le sue condizioni sono apparse subito serie: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Le Scotte.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Siena, un’ambulanza della Pubblica Assistenza cittadina, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.