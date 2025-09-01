26.2 C
Firenze
martedì 2 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Incubo sulla statale: guida in contromano dopo un incidente

Fermato dalle volanti della Questura e denunciato un 57enne a Siena: aveva un tasso alcolemico tre volte oltre il limite

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
questura siena
Foto di: sito web / questure.poliziadistato
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Incubo sulla statale: guida in contromano dopo un incidente.

Qualche sera fa la Polizia è intervenuta sulla Ss 715 Siena-Bettolle dopo numerose segnalazioni al 112. I cittadini avevano visto un’auto viaggiare contromano.

Gli agenti delle volanti della Questura di Siena sono arrivati rapidamente all’altezza della Colonna del Grillo. Hanno individuato una Fiat Panda arancione che percorreva la corsia di sorpasso in direzione opposta.

Con non poca difficoltà, gli agenti sono riusciti a bloccare l’auto e mettere in sicurezza la strada.

Alla guida c’era un uomo italiano di 57 anni. Dagli accertamenti è emerso che viaggiava senza patente, revocata nel 2023 dopo una condanna per guida in stato di ebrezza.

Poco prima, l’uomo aveva provocato un incidente stradale. Dopo essersi allontanato dal luogo del sinistro, aveva imboccato la statale contromano.

Un successivo alcoltest ha rilevato un tasso alcolico oltre tre volte il limite consentito. Per questo motivo, l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
26.2 ° C
26.8 °
23.7 °
53 %
5.7kmh
20 %
Mar
25 °
Mer
27 °
Gio
30 °
Ven
28 °
Sab
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (14)vigili del fuoco (14)Pisa Sporting Club (12)Serie A (12)Gaza (12)Acf Fiorentina (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati