A Montalcino si è rinnovata la tradizione con il Torneo di apertura delle cacce: vince Travaglio

MONTALCINO – Va al quartiere Travaglio la 61esima edizione del Torneo di apertura delle cacce di Montalcino.

La realtà presieduta da Giancarlo Paccagnini ha vinto la medaglia d’argento in palio e l’opera di Benedetta Cencioni con gli arcieri Paolo Volpi e Marion James Batazzi, capitanati da Andrea Ricci.

Secondo posto per il quartiere Ruga con 89 punti e la coppia Giuseppe Montalto e Massimiliano Casali, terzo posto per il quartiere Borghetto con 81 punti e la coppia Emilio Parri e Giulio Montalto, infine quarto posto per il quartiere Pianello con 72 punti con Christian Bovini e Tommaso Fattoi.

Travaglio ha chiuso con 100 punti, il massimo, davanti a Ruga 91, Borghetto 81 e Pianello 72.

La lunga giornata finale del 61esimo Torneo di apertura delle cacce è iniziata nella mattina dell’1 agosto con il Banditore che ha annunciato la festa per le vie della città e i quartieri con i rispettivi arcieri pronti a scendere sul campo di gara. Attesa finita, quando nel pomeriggio l’affascinante corteo storico, composto da più di cento figuranti, è partito da piazza Cavour. Il corteo, risalente al XV secolo, ha poi raggiunto piazza del Popolo per la Benedizione dal sagrato della chiesa di Sant’Egidio, per poi spostarsi in Fortezza per la consegna delle frecce agli arcieri dei quattro quartieri Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio.

A chiudere il corteo storico anche il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli, insieme ai presidenti dei quattro quartieri. Lasciata la Fortezza il corteo ha raggiunto il campo di gara per la tanto attesa disputa che ha decretato il vincitore del 61esimo Torneo di apertura delle cacce. Il quartiere Travaglio, dunque, presieduto da Giancarlo Paccagnini, si è portato a casa la sua 29esima vittoria, insieme all’opera di Benedetta Cencioni e la medaglia di argento.

I festeggiamenti del quartiere vincitore sono esplosi fin da subito nel campo di gara per poi spostarsi nel territorio di appartenenza percorrendo le vie di Montalcino, tra le emozioni, le lacrime e dei quartieranti giallo rosso.