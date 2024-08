A Siena si corre il Palio dell’Assunta: Selva, Valdimontone, Istrice e Oca favorite dalla tratta

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Cresce a Siena l’attesa per il Palio dell’Assunta, in programma come da tradizione il 16 di agosto in piazza del Campo.

Da giorni tutta la città, in primis le contrade, sono al lavoro, ognuno per le sue competenze, per permettere lo svolgimento regolare della carriera più attesa.

Il tufo è steso in piazza del Campo a Siena. La presentazione del Drappellone nel Cortile del Podestà e la prima giornata di prove regolamentate hanno sancito l’inizio degli appuntamenti in vista dell’evento.

Martedì 13 agosto c’è stata la Tratta che ha sorriso alla contrada della Selva assegnandole Tabacco, trionfante con l’Onda e il fantino Brigante nella carriera del 2 luglio di quest’anno. Oltre a quelli della Selva, esultano anche i contradaioli di Valdimontone, Istrice e Oca a cui sono andati in sorte cavalli ritenuti tra i più forti, rispettivamente Veranu, Viso d’Angelo e Ares Elce. Le altre assegnazioni sono state Zentiles al Leocorno, Brivido Sardo al Nicchio, Benitos alla Lupa, Zenis alla Civetta, Canarinu all’Onda, Comancio alla Chiocciola.

Da allora è iniziata l’attesa per il giorno del Palio. Il 16 agosto alle 7.45 si tiene la Messa del Fantino (officiata da sua eminenza il cardinale e arcivescovo Augusto Paolo Lojudice alla cappella esterna di Palazzo Pubblico), mentre alle 9 è in programma l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà, con preavviso alle 8.20 e sgombero della pista alle 8.40, per la Provaccia. Alle 14.50 e alle 15.20 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, quindi alle 16.10 l’inizio dello sgombero della pista per permettere alle 16.45 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Quindi alle 16.50 fa il suo ingresso in piazza del Campo il Corteo Storico. Alle 19 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. L’ultimo accesso a piazza del Campo da via Duprè viene chiuso alle 17.45, fermo restando le disposizioni delle autorità cittadine.

In questi giorni si sono tenute le prime due prove. La prima è andata alla Contrada della Lupa con il cavallo Benitos e il fantino Dino Pes detto Velluto. La seconda alla Contrada dell’Oca con il cavallo Ares Elce e il fantino Carlo Sanna.

Mentre il mossiere sarà Renato Bricolotti, come annunciato a luglio all’indomani della carriera vinta dall’Onda cambia il Maestro di Campo. La giunta comunale il 14 agosto ha deliberato la nomina di Francesco Burrini in sostituzione di Riccardo Frosini. La giunta ha preso atto dell’indisponibilità di Frosini e ha proceduto con la nuova nomina. Il Maestro di Campo dirige e disciplina lo sfilamento del corteo storico in occasione dei Palii.

Pronta anche la macchina della sicurezza. Nelle quattro giornate, in tutta l’area limitrofa a Piazza del Campo, massima attenzione verrà rivolta ai varchi di accesso che saranno vigilati e presidiati dalla Polizia, dall’arma dei Carabinieri e dalla Guardia di finanza, nonché dagli agenti della polizia provinciale e municipale, con la collaborazione degli steward, per il controllo e filtraggio, anche con i metal detector, delle persone che vorranno entrare. Sulla Torre del Mangia del Palazzo Pubblico, sarà allestito come sempre il Centro unificato di coordinamento, alla guida del quale è preposto un funzionario della Questura e composto da rappresentanti di ciascuna forza di polizia e di pubblico soccorso, collegati via radio con le loro articolazioni operative, per gestire tutte le informazioni e i profili riguardanti la sicurezza, con una visione diretta sulla piazza, in occasione delle prove serali e per il Palio del 16 agosto.

Mobilitata anche l’Asl Toscana Sud Est. La centrale operativa di Siena-Grosseto, sotto il coordinamento del direttore Giuseppe Panzardi, ha infatti predisposto il piano dei soccorsi sanitari in collaborazione con le Pubbliche assistenze, le Misericordie, la Croce Rossa Italiana e l’associazione CB IL Palio. Squadre, mezzi, postazioni saranno organizzati per garantire la massima assistenza, anche in caso di maxi-emergenza, alle circa 18mila persone che si troveranno all’interno di Piazza del Campo e sui palchi.

Cinque postazioni sanitarie, un centinaio di soccorritori, sei medici, otto infermieri e diciassette ambulanze (comprese quelle della cerchia esterna), oltre a una ambulanza infermieristica aggiuntiva in supporto alle chiamate di emergenza della città. Questi i numeri dell’organizzazione dell’Emergenza urgenza previsti in Piazza del Campo. Ma anche il resto della città sarà presidiato da soccorritori e mezzi per garantire che la manifestazione si svolga nella massima sicurezza.

Nel Prato di Sant’Agostino sarà presente il camper del Coordinamento regionale maxi emergenze, diretto dal dottor Piero Paolini, a integrazione del servizio comunicazioni radio.