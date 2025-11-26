Siena riparte dal Nobel Parisi: l’IA al centro del 785esimo anno accademico

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Un avvio solenne per l’Università di Siena. L’ateneo ha celebrato questa mattina l’apertura del suo 785esimo Anno Accademico. Una cerimonia impreziosita da un ospite d’eccezione: il professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica nel 2021.

Alla presenza del rettore Roberto Di Pietra e del presidente della Regione Eugenio Giani, il fisico ha tenuto una lectio su uno dei temi più caldi del momento: l’intelligenza artificiale.

“È un privilegio essere qui, in una delle università più antiche d’Europa”, ha dichiarato Giani. Il governatore ha voluto sottolineare il legame profondo tra il Nobel e il territorio, ricordando il ruolo di Parisi nel consiglio di amministrazione della Fondazione Biotecnopolo di Siena. “La sua lezione rappresenta un momento di altissimo rilievo scientifico. Ringrazio il professore per aver condiviso la sua visione con i nostri giovani”.

Giani ha poi allargato lo sguardo. “L’Ia non è solo tecnologia. È una sfida che tocca l’economia, la società e la formazione”. Su questo fronte, la Regione rivendica un primato. La Toscana è stata la prima in Italia ad approvare una legge specifica (la 57/2024) per regolare l’intelligenza artificiale. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo tecnologico, ma blindandolo con principi di etica, sicurezza e trasparenza.

In questo scenario, l’ateneo senese ha una missione cruciale. Deve preparare le nuove generazioni non solo a usare, ma a governare consapevolmente il cambiamento. “Crediamo nella ricerca e nella trasmissione del sapere – ha concluso Giani – Vogliamo che la Toscana si confermi un polo di eccellenza scientifica, capace di dire la sua sulle grandi questioni dell’umanità”.