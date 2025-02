Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Palio di Siena 2025: drappellone dipinto da Francesco De Grandi

Palio di Siena 16 agosto 2025, la giunta comunale di Siena, nella riunione di martedì 4 febbraio, ha approvato l’affidamento per la pittura del Drappellone del Palio del 16 agosto 2025. L’atto è stato proposto dalla sindaca di Siena Nicoletta Fabio. A realizzare il drappellone sarà Francesco De Grandi.

Sindaca Nicoletta Fabio: “Un artista riconosciuto fra i migliori interpreti della pittura in Italia, capace di grande indipendenza di ispirazione e portatore di uno spessore culturale che prescinde dalle mode o dagli influssi esterni, sospeso tra istanze contemporanee e tradizione, narrazioni corali dense di riferimenti storici e momenti di libertà. Sono convinta che saprà trasmettere grandi emozioni nella realizzazione del Drappellone, condensando i valori storici e culturali che Siena, il Palio e le Contrade trasmettono a loro volta. Il Drappellone dovrà celebrare il Giulibeo“.

La giunta comunale delibera “di affidare l’incarico della pittura del Drappellone del 16 agosto 2025 a Francesco De Grandi, artista di chiara fama, nato e cresciuto a Palermo, che trova nei motivi archetipici della storia della pittura un percorso di conoscenza e una forma del dipingere quasi meditativa. L’ispirazione, tratta dallo studio della natura e dal sentimento che evoca il sacro, lo porta ad esprimere immagini in continuo dialogo fra tradizione e rivisitazione iconografica, dove tutto si mescola e tutto emoziona; di dare atto che nel Drappellone del Palio del 16 agosto 2025 dovranno figurare l‘immagine di Maria Vergine Assunta in Cielo che si venera nella Cattedrale e gli stemmi previsti dall’articolo 93 del Regolamento per il Palio, oltre alla data della Carriera; di dare atto altresì che l’artista dovrà presentare un bozzetto per il Palio del 16 agosto 2025 entro il 30 marzo prossimo e rinunciare ad ogni diritto sull’opera conferita ad incarico diretto anche nel caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma da parte del Comune o della Contrada vincitrice; di dare atto che per tale servizio sarà corrisposto all’artista un compenso omnicomprensivo pari a mille euro al lordo della ritenuta d’acconto ed esente Iva in quanto prestazione occasionale e che la correlata spesa trova copertura finanziaria nel bilancio 2025″.

L’artista. Francesco De Grandi, nato a Palermo il 12 dicembre 1968, si forma presso l’Accademia delle Belle Arti della sua città per trasferirsi a Milano nel 1994, dove affina il suo tratto e diviene un esponente della ‘Nuova scuola palermitana’. Successivamente trascorre un periodo a Shanghai, dove la sua arte viene contaminata e arricchita dall’influsso e dall’ispirazione dei territori della Cina. Nel 2008 torna a Palermo, dove adesso insegna pittura presso l’Accademia delle Belle Arti. Fra i molteplici riconoscimenti spicca la presenza delle sue opere nell’ambito della mostra “Futuro Italiano” realizzata al Parlamento Europeo, la partecipazione alla Quadriennale di Roma, all’Expo 2010, alla 54esima Biennale di Venezia e molte altre. Fino al prossimo 9 febbraio, De Grandi è protagonista negli spazi della Galleria Civica di Trento con una mostra personale dal titolo “Il sacrificio del miele”, che si concentra sugli ultimi dieci anni della produzione dell’artista e presenta circa settanta opere.