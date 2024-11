Palio di Siena, squalificati due fantini dopo le Carriere del 2024

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Palii a Siena del 2024, decise le sanzioni: due fantini sono stati squalificati.

La giunta comunale il 26 novembre ha analizzato le proposte di sanzione dell’assessore delegato alla giustizia paliesca Giuseppe Giordano (come da regolamento assente alla discussione) relative alle Carriere del 2024 e ha disposto le sanzioni su specifici comportamenti contrari alle norme del Regolamento per il Palio. La giunta ha preso visione delle memorie difensive presentate dai destinatari delle proposte di sanzione. Non ha presentato documenti il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia. Le delibere saranno pubblicate, come di consueto, sull’albo pretorio del Comune di Siena.

Per quanto riguarda il Palio del 2 luglio (Carriera poi corsa il 4 luglio per maltempo), la giunta non ha analizzato alcuna proposta, dopo le archiviazioni firmate dallo stesso assessore delegato. Sono state dunque analizzate le proposte relative al Palio del 16 agosto (Carriera corsa poi il 17 agosto per maltempo).

Per quanto riguarda le Contrade, in particolare, la giunta ha disposto la sanzione di una censura per la Contrada Sovrana dell’Istrice. La giunta ha deciso poi di comminare alla Contrada della Lupa la sanzione di una deplorazione. Disposte inoltre due deplorazioni nei confronti della Nobile Contrada del Nicchio, una per ognuna delle due situazioni prese in considerazione dall’assessore delegato. È stata disposta una censura per la Nobile Contrada dell’Oca. È stato poi deciso di comminare alla Contrada di Valdimontone la sanzione di una censura. In relazione a quest’ultima decisione la giunta ha deciso di vietare alla Contrada di consentire a un fiduciario per un Palio e a un contradaiolo per un Palio e relative prove di ricoprire incarichi soggetti ad approvazione ex articoli 17 e 75 del Regolamento.

Per quanto riguarda i fantini, la Giunta Comunale ha deciso di comminare la sanzione di un’ammonizione al fantino Giovanni Atzeni detto Tittia. Nei riguardi del fantino Federico Guglielmi detto Tamurè è stata disposta la sanzione dell’esclusione dal montare cavalli di Contrada, tanto per le prove che per il Palio, sia ordinario che straordinario, per due Palii, una per ognuna delle due situazioni prese in considerazione dall’assessore delegato. Al fantino Dino Pes detto Velluto, vincitore del palio dell’Assunta 2024, è stata comminata la sanzione dell’esclusione dal montare cavalli di Contrada, tanto per le prove che per il Palio, sia ordinario che straordinario, per un Palio. Infine, nei riguardi del fantino Carlo Sanna detto Brigante è stata disposta la sanzione di un’ammonizione.

Secondo gli articoli 98 e 99 del Regolamento per il Palio “avverso le delibere della giunta comunale non è ammesso alcun tipo di ricorso”.