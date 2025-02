‘Perfetti sconosciuti’ a Siena: tutto esaurito al Teatro dei Rinnovati

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Tutto esaurito a Siena per ‘ Perfetti sconosciuti’ diretto da Paolo Genovese. Al Teatro dei Rinnovati sold out tutte e tre le rappresentazioni venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 febbraio.

Dopo il successo al Teatro Solvay di Rosignano ‘Perfetti sconosciuti’ dunque protagonista a Siena.

E sabato 22 febbraio al 18.30 il cast al completo incontra il pubblico nel foyer del teatro con Massimo De Lorenzo, Dino Abbrescia, Alice Bertini, Paolo Briguglia, Paolo Calabresi, Lorenza Indovina e Valeria Solarino.

Tre serate da tutto esaurito per questo nuovo appuntamento del cartellone ‘Sipario rosso’ della stagione 2024/2025 dei Teatri di Siena, con la direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli.

Perfetti sconosciuti in tour teatrale, Paolo Genovese porta in scena l’adattamento del suo film. Brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, in cui quattro coppie di amici si confrontano e scoprono di essere ‘Perfetti sconosciuti’.

Scene di Luigi Ferrigno, costumi di Grazia Materia e luci di Fabrizio Lucci.