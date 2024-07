Pioggia improvvisa prima della partenza: rinviata la carriera del Palio di Siena

Getting your Trinity Audio player ready...

Il Palio di Siena del 2 luglio è rinviato. Questa la sofferta decisione di stasera, resa ufficiale dall’esposizione della bandiera verde sul palazzo pubblico, e dovuta a una pioggia improvvisa che ha reso rischiosa la disputa della carriera.

Tutta la parte preparatoria del momento più atteso da un’intera comunità, dal corteo storico delle contrade in poi, si era svolta regolarmente. Poi al momento dell’ingresso dei cavalli nei canapi uno scroscio improvviso che ha reso impossibile la disputa della corsa. I cavalli sono stati fatti uscire e sono stati aperti gli steccati per far defluire il pubblico.

La corsa si dovrebbe tenere domani (3 luglio) a partire dalle 19,30, salvo diverse decisioni dell’amministrazione comunale.