Quattro giorni di eventi in centro a Siena aspettando il giro d’Italia

SIENA – Per quattro giorni Siena sarà pervasa dall’atmosfera elettrizzante del Giro d’Italia, che arriverà domenica 18 maggio in Piazza del Campo. Nei giorni precedenti, a partire da giovedì 15 maggio, l’amministrazione comunale ha organizzato un ricco programma di appuntamenti che avranno come titolo Fuori dal Giro e come fulcro il villaggio allestito nei giardini de La Lizza. Venerdì 16 maggio il concerto di Giusy Ferreri allo stadio Artemio Franchi.

“Il Giro d’Italia a Siena – commenta l’assessore allo sport del Comune di Siena, Lorenzo Loré – è un evento che la città attendeva da tempo, e proprio per questo l’idea è quella di celebrarlo con tante iniziative rivolte ai cittadini e ai turisti, soprattutto nei giorni precedenti l’arrivo della tappa in Piazza del Campo. Abbiamo coinvolto numerose realtà del territorio per realizzare un programma che abbraccia la cultura, l’arte, l’enogastronomia, l’intrattenimento e, naturalmente, lo sport. La nostra città si preparerà ad accogliere l’arrivo dei campioni del Giro con tanta energia e proposte molto accattivanti. Una su tutte, il concerto gratuito di Giusy Ferreri allo stadio Franchi, segnerà il ritorno della musica al Rastrello dopo tantissimi anni”.

“Un evento di questa portata – dichiara l’assessore alla mobilità, ai trasporti e alla Polizia Locale, Enrico Tucci – richiede un grande sforzo sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista della vigilanza e della sicurezza. Di concerto con il comando della polizia locale stiamo predisponendo tutte le misure necessarie a far sì che, sia nel giorno dell’arrivo della corsa che nei giorni precedenti, la città possa essere goduta e fruita appieno, limitando al massimo i disagi, che comunque ci saranno, sulla viabilità e sui parcheggi. Quel che è certo è che la macchina organizzativa del Comune sarà al lavoro a pieno regime, cercando di offrire ai cittadini senesi e ai visitatori una serie di iniziative che definire di contorno sarebbe certamente riduttivo. Siena si tingerà di rosa e noi saremo pronti “.

Si comincia sabato 10 maggio dalle 9 alle 13 con Bimbimbici, manifestazione ciclistica rivolta ai bambini fino a dieci anni e ai loro genitori organizzata dalle associazioni Pedale Senese e Fiab Siena, con partenza da La Lizza, partecipazione a pagamento. Domenica 11 maggio, dalle 7 alle 19, mercato straordinario delle merci in viale XXV aprile; sempre domenica 11 maggio, dalle 9, la mostra di scultura dell’artista senese Patrizio Fracassi ai Magazzini del Sale di Palazzo Pubblico (la mostra è aperta anche nei giorni successivi), con ingresso a pagamento; alla galleria Cesare Olmastroni di palazzo Patrizi, in via di Città, sarà possibile visitare l’esposizione a ingresso gratuito Mostra di pittura e scultura di Katinka Schneweis, aperta anche nei giorni successivi. Da lunedì 12 maggio, con orario di apertura dalle 8 alle 20, sarà visitabile la mostra fotografica e pittorica Strade di immagini: l’arte e il ciclismo nelle Terre di Siena, a cura dell’università degli studi di Siena, nel cortile del Rettorato dell’ateneo in via Banchi di Sotto (mostra aperta anche nei giorni successivi); l’esposizione è a ingresso gratuito.

Dalle 18 di giovedì 15 alle 24 di sabato 17 maggio, ai giardini de La Lizza sarà aperto il villaggio Fuori dal Giro, l’area dedicata al cibo, allo sport e allo street food organizzata da Confartigianato, con iniziative sportive per giovani e meno giovani e aperitivi musicali.

Venerdì 16 maggio alle 21,30 concerto gratuito di Giusy Ferreri allo stadio Artemio Franchi. L’artista italiana, dal suo clamoroso esordio del 2008 a oggi, ha collezionato risultati unici e straordinari costruendo una carriera di traguardi e record, tra hit radiofoniche, un disco di diamante e sedici dischi di platino. Innumerevoli i brani che negli anni hanno mostrato l’incredibile capacità della Ferreri di interpretare generi e stili più disparati, spaziando dal rock al pop, dal blues alla world music, tra cui, solo per citarne alcuni, Non ti scordar mai di me, Novembre, Il Mare Immenso, Ti Porto A Cena Con Me, Partiti Adesso, Volevo Te. Una vita segnata da grandi successi e importanti collaborazioni con alcuni dei nomi più rilevanti del panorama italiano quali Tiziano Ferro, Nicola Piovani, Marco Masini, Michele Canova, Sergio Cammariere, Takagi & Ketra, Corrado Rustici, Federico Zampaglione, Bungaro e molti altri, e con Linda Perry. A febbraio 2022 è uscito Cortometraggi (Columbia/Sony Music), l’ultimo album di inediti contenente Miele, brano con cui l’artista è stata in gara al 72° Festival di Sanremo, e i singoli Gli Oasis di una volta, Causa effetto, Cuore sparso e Federico Fellini. Da maggio a settembre 2023 Giusy Ferreri è stata impegnata in un tour che l’ha vista suonare in giro per l’Italia con 25 date in location particolari. A novembre 2023 pubblica Il meglio di te, il brano originale scritto e interpretato dalla stessa Giusy per la colonna sonora del film “Il meglio di te” di Fabrizio Maria Cortese. Ad aprile 2024 Ferreri presenta il suo nuovo progetto come voce e autrice dei Bloom rock band da lei fondata con i musicisti Roberta Raschellà, Max Zanotti (ex cantante e chitarrista dei Deasonika) e Alessandro Ducoli, pubblicando il primo singolo E’ la verità che è stato presentato al Concerto del Primo Maggio a Roma. Il 28 giugno esce l’album Hangover da cui vengono estratti i singoli Rose in velluto dark, La vita danza e Mai più. Da maggio a settembre 2024 Giusy Ferreri è stata impegnata in un lungo tour che l’ha vista suonare in giro per tutta l’Italia.

Sempre venerdì 16 maggio, dalle 17 alle 20 nella sala di palazzo Patrizi, “Il settore giovanile secondo Usd 1904”, con l’associazione che parlerà dell’importanza di formare gli allenatori dei ragazzi.

Tantissimi gli eventi in programma sabato 17 maggio. Si parte alle 8,30 da La Lizza con Terre di Siena Ciclo Tour, manifestazione ciclistica a pagamento organizzata rivolta ai cicloamatori, che prevede un percorso di 70 chilometri fra le splendide colline toscane; gli ultimi 35 chilometri sono gli stessi che saranno percorsi dai professionisti nel corso della nona tappa Gubbio-Siena del Giro d’Italia; sempre alle 8,30 e sempre con partenza da La Lizza, partirà la Pedalata della legalità; entrambi gli eventi sono organizzati da Siena Cycling. Dalle 9 alle 13 spazio al “giocociclismo” dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni, con un percorso all’interno del villaggio de La Lizza con gimcane e prove di abilità varie, evento gratuito organizzato da Pedale Senese. Alle 13, sempre da La Lizza, partenza della Coppa Meneghelli, manifestazione ciclistica rivolta a juniores professionisti con percorso da Siena a Montalcino, organizzata da Eroica Siena. Alle 16, nel parco del Santa Chiara, la Nobile Contrada del Nicchio organizza “Echi Ellenistici tra Centuripe e l’Abbadia Nuova”, esposizione delle opere dei maestri di Centuripe e completamento dell’opera della Nobile Contrada del Nicchio “Morning Star” con esibizione al tornio. Alle 17,30, nel cortile del Rettorato dell’Università di Siena, in Banchi di Sotto, si terrà “L’arte e il ciclismo nelle Terre di Siena. Presentazione della mostra e del percorso museale di ateneo” con il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, e il Rettore dell’Università, Roberto Di Pietra, che, in occasione dell’imminente arrivo del Giro d’Italia, presenteranno la mostra e il percorso museale. Dalle 19 alle 20 e dalle 21 alle 22 sarà possibile effettuare una visita guidata al Rettorato dell’Università di Siena, con prenotazione obbligatoria e ingresso gratuito. Fino alle 24 Notte Europea dei Musei, con visite gratuite ai percorsi museali del Santa Maria della Scala, alla Pinacoteca, al Museo Civico, alla Biblioteca e alla Fototeca Giuliano Briganti e alle mostre in essere con degustazione di gin tonic in rosa. Nell’occasione sarà proiettato un video dedicato al 65esimo anniversario del gemellaggio Siena-Avignone.

Domenica 18 maggio, dalle 9, in piazza Matteotti, Giroland Open Village, area aperta al pubblico in cui le aziende sponsor del Giro d’Italia effettueranno una serie di attività di promozione e intrattenimento. Alle 15,30 circa l’arrivo del Giro E in Piazza del Campo. Alle 17 circa l’arrivo della nona tappa del Giro d’Italia, Gubbio-Siena, in Piazza del Campo.