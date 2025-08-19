21.5 C
Firenze
martedì 19 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Su Prime Video la storia di Sergio Dondoli, gelataio dei vip

Da San Gimignano alle tavole di tutto il mondo grazie ai suoi gusti iconici: dallo Champelmo a quello dedicato a Michelle Obama

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Su Prime Video la storia di Sergio Dondoli, gelataio dei vip
Su Prime Video la storia di Sergio Dondoli, gelataio dei vip (foto ufficio stampa)
3 ' di lettura

SAN GIMIGNANO – La vita e le passioni del maestro gelatiere toscano Sergio Dondoli finiscono sugli schermi di tutto il mondo, raccontando un’eccellenza del made in Italy: debutta oggi (19 agosto) su Prime Video e AppleTv Sergio Dondoli’s Happy Life, il documentario di 84 minuti incentrato sulla storia del pluripremiato artigiano del gusto di San Gimignano, già vicepresidente della Coppa del Mondo di gelateria.

A convincere il regista Jay Arnold a dedicare un docufilm alla figura di Sergio Dondoli è stato il primo incontro tra i due, nel luglio 2023, durante una delle sue gelato class a cui il cineasta Usa ha partecipato. Dall’autunno di quell’anno si è dipanata una storia che, partendo dal cuore medievale di San Gimignano e da quella piazza della Cisterna che ogni giorno vede centinaia di persone in coda per un cono o una coppetta, va ben oltre il semplice gelato: a essere finita sotto i riflettori sono la vita, la passione, l’arte e la felicità del maestro gelatiere, in assoluto una delle personalità più iconiche del settore a livello internazionale.

Prodotto da Matt Dallas e distribuito da Breaking Glass Pictures, il documentario Sergio Dondoli’s Happy Life è la dolce testimonianza delle vicissitudini di un destino intrecciato a doppio filo con gli aromi di zafferano, vaniglia, frutti della terra… e tanta gioia di vivere, quella felicità che viene richiamata anche nel titolo. In 84 minuti vengono infatti concentrati la vita e il lavoro, la genesi e l’evoluzione di uno tra i gelatieri più celebrati al mondo, ripercorrendo le tappe di una carriera iniziata con l’apertura del punto vendita in piazza della Cisterna a San Gimignano (aprile 1992), culminata con i riconoscimenti internazionali che lo hanno visto premiato come miglior gelatiere al mondo, e puntellata da incontri con capi di Stato e di governo, premi Oscar e Nobel, personalità del campo dello spettacolo e della cultura. Solo nella prima metà di agosto, ad esempio, dalla bottega di piazza della Cisterna sono transitati il re saudita Salman bin Abdulaziz Al Saud e la regina Beatrice d’Olanda.

Adesso il docu-film Sergio Dondoli’s Happy Life porta agli occhi del mondo lo spirito e la forza narrativa di un gelato che è emozione, memoria e territorio, ritraendo Sergio come un uomo che ha trasformato la sua vita, fatta di impegno e amore per il territorio, in una forma d’arte autentica e appassionante. “Stare davanti alla macchina da presa è stato faticoso – spiega Dondoli – ma decisamente emozionante fino alla fine. Anche alla proiezione a New York, con mio figlio Stefano e il regista, quando abbiamo visto il film prima della conclusione definitiva, abbiamo pianto tutti e tre”.

“Il percorso di Sergio è incredibilmente stimolante – aggiunge il regista Jay Arnold – ma è stato il suo profondo rispetto per l’ambiente, per le mucche che forniscono il latte e il suo impegno nell’uso di alimenti biologici e integrali, che mi hanno profondamente toccato. In un certo senso, il film è una vera e propria storia d’amore”. Finora, il documentario americano ha conquistato ben 5 riconoscimenti, tra cui il best feature documentary all’East Village New York Film Festival 2025, best documentary al Red Movie Awards 2025, così come premi alla Los Angeles Film Awards 2024 e al World Film Festival di Cannes (Best Food Film e Best Biographical Feature Film).

Ma oltre alla figura del mastro gelatiere in sé, in Sergio Dondoli’s Happy Life c’è spazio sia per la famiglia – da oltre un decennio il figlio Stefano è responsabile della produzione, mentre la figlia Sara e il suo compagno Davide mandano avanti la gelateria insieme ai collaboratori storici – che per i suoi gusti-simbolo: dalla Crema di Santa Fina (a base di zafferano e pinoli) allo Champelmo (con pompelmo rosa e Vernaccia di San Gimignano), da Rosemary’s Baby (con lampone e rosmarino) alla Venere Nera (con mora, lavanda e zafferano) fino al gusto Michelle (cantucci allo zafferano, mandorle di Avola e miele, con un tocco di scorza di arancia amara) dedicato a Michelle Obama. Un gelato che non è solo tecnica, ma memoria, emozione, territorio, arte.

Non a caso, ben 11 dei gusti di Sergio Dondoli sono marchi registrati e protetti. Infine, il documentario presenta anche volti noti dell’enogastronomia italiana, dal macellaio-poeta di Panzano in Chianti, Dario Cecchini, allo chef Gaetano Trovato (ristorante Arnolfo, due stelle Michelin a Colle di Val d’Elsa), testimonianze del legame tra la ricca tradizione toscana e la creatività contemporanea del gelato artigianale.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
21.5 ° C
22.3 °
19.8 °
77 %
0.5kmh
0 %
Mar
31 °
Mer
31 °
Gio
27 °
Ven
26 °
Sab
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (18)Eugenio Giani (18)incendio (13)incidente (12)Pisa Sporting Club (12)Coppa Italia (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati