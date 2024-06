Torrita Blues 2024: sold out concerti di Bennato e Treves

Il Torrita Blues inaugurato dalle band Road Lights, Ball & Chain, Tennessee Rose Blues Band.

“La musica è libertà e ogni volta che ci sono iniziative come questa noi dobbiamo aprire le nostre porte”, ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. “In più questa è un’iniziativa che fa diventare un piccolo borgo, uno dei più belli della Toscana, capitale del blues a livello nazionale con tre giorni di festa, socialità e ottima musica. “È un evento importantissimo, riconosciuto a livello internazionale come uno dei festival blues più importanti”, ha dichiarato la consigliera regionale Elena Rosignoli. “È un richiamo di turisti e di appassionati che consolida il riconoscimento ottenuto nel 2016, quando Torrita è stata la capitale europea del blues”.

Roberto Trabalzini, assessore alla cultura del Comune di Torrita, ha detto che “da 35 anni questa è la manifestazione che apre la stagione estiva a Torrita. Si tratta di un evento importante, perché non è un richiamo soltanto musicale, ma rappresenta un momento di aggregazione sociale oltre che un richiamo turistico che richiama persone da tutta Italia e anche dall’estero”. Per Luca Romani, presidente dell’associazione Torrita Blues quello del 2024 “è un grande festival, che quest’anno propone tutti artisti made in Italy, con due grandi vedette: Edoardo Bennato e la Treves Blues Band, che festeggiano i 50 anni di carriera”. Romani ha ricordato che domani sera va di scena la ormai tradizionale cena blues, una parte del cui ricavato andrà a finanziare iniziaitive di contrasto al disagio giovanile.

Il festival è nato nel 1989 grazie ad un gruppo di amici amanti del blues. Quest’anno il Torrita Blues festeggia 35 anni di attività collocandolo come uno dei più importanti e longevi festival blues in Italia, in Europa e nel Mondo.

Sono tantissimi gli artisti blues internazionali e italiani ospiti del Torrita Blues; ne citiamo alcuni dei più significativi: Taj Mahal, John Mayall, Robben Ford, Doyle Bramhall II, Roy Rogers, Bettye Lavette, Popa Chubby, Canned Heat, Luther Allison, Charlie Musselwhite, Phil Guy, The Animals, James Cotton, Tom Principato, Peter Green, Magic Slim, Mike Zito, Joe Louis Walker, Jerry Portnoy, Robert Randolph, Duke Robillard, Lucky Peterson, Shemekia Copeland, Billy Branch, Jimmy Dawkins, Kenny Neal, Rick Estrin, Sugar Blue, R.L Burnside, Frank Frost, Honeyboy Edwards, Fabio Treves, Tolo Marton, Rudy Rotta, Nick Becattini, Alex Britti, Irene Grandi.