Tuscany Crossing 2025: correre tra i paesaggi da cartolina della Toscana

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTIGLIONE D’ORCIA – Dall’11 al 13 aprile 2025, la Val d’Orcia, uno degli angoli più affascinanti e suggestivi della Toscana, ospiterà la dodicesima edizione del Tuscany Crossing, un evento che ha conquistato il cuore degli amanti del trail running e degli sportivi provenienti da tutto il mondo. Questa ultra maratona di 100 chilometri, che si snoda tra colline ondulate, vigneti e borghi medievali, è un’occasione unica per sfidare se stessi immersi nella bellezza senza tempo di una regione patrimonio dell’umanità.

Un viaggio nel cuore della Val d’Orcia

Il Tuscany Crossing non è solo una gara, ma un’esperienza che unisce sport, natura e storia. Il percorso, che attraversa paesaggi incantevoli e borghi storici come Pienza, Montalcino, San Quirico d’Orcia e Castiglione d’Orcia, offre agli atleti un viaggio indimenticabile attraverso uno degli scenari più iconici d’Italia. Ogni passo è un’immersione nella cultura toscana, con le sue chiese medievali, i castelli e le meravigliose stradine acciottolate che sembrano raccontare storie di secoli passati.

L’evento si svolge lungo un’antica via che un tempo accoglieva pellegrini e viaggiatori. Oggi, i partecipanti non solo affrontano la sfida fisica di percorrere le strade bianche, ma sono anche circondati dalla magnificenza di una natura che sembra senza tempo, tra cipressi maestosi e colline verdi che svettano verso il cielo azzurro.

Una sfida per i coraggiosi

Con distanze che vanno dai 53 km ai 161 km, la Tuscany Crossing mette alla prova anche i runner più esperti. L’evento è noto per la sua difficoltà, ma anche per il senso di realizzazione che regala a chi riesce a completarlo. Ogni chilometro percorso offre panorami che ripagano ogni fatica: dai campi di grano dorati ai vigneti rigogliosi, dalle acque fresche dei fiumi alla magia delle sorgenti termali, come quelle di Bagno Vignoni e Bagni San Filippo.

Un evento che unisce

La Tuscany Crossing non è solo una gara individuale, ma un’occasione di incontro e di comunità. Ogni anno gli atleti si ritrovano in Toscana per condividere la loro passione per il trail running, unendo l’amore per lo sport alla bellezza di un territorio che sembra fatto apposta per essere esplorato. L’accoglienza della gente del posto, sempre pronta a offrire un supporto caloroso, aggiunge un tocco speciale all’atmosfera dell’evento, facendo sentire ogni partecipante parte di una grande famiglia globale.

L’evento, che è già stato definito da Forbes nel 2017 come una delle “12 maratone da fare in Europa”, è pronto a regalare ancora emozioni indimenticabili. Che tu scelga di correre i 53 km, i 103 km o la leggendaria 100 miglia, la Tuscany Crossing ti farà vivere un’avventura che resterà nel cuore per sempre.

Come Arrivare

Venerdì 11 aprile 2025

ore 10 : apertura Accoglienza, esposizione e distribuzione pettorali (per tutte le gare e distanze)

: apertura Accoglienza, esposizione e distribuzione pettorali (per tutte le gare e distanze) ore 16 : apertura palestra e dormitorio libero

: apertura palestra e dormitorio libero ore 16,45 : verifica presenze atleti 100 miglia

: verifica presenze atleti 100 miglia ore 17 : partenza 100 miglia

: partenza 100 miglia ore 23 : termine consegna pettorali

: termine consegna pettorali ore 24: partenza Cammino della Valdorcia

Sabato 12 aprile 2025

ore 4 : apertura distribuzione pettorali solo per 53 km e 103 km

: apertura distribuzione pettorali solo per 53 km e 103 km ore 04.50 : verifica presenze atleti 103 km

: verifica presenze atleti 103 km ore 5 : partenza 103 km

: partenza 103 km ore 5.45 : verifica presenze atleti 53 km

: verifica presenze atleti 53 km ore 6 : partenza 53 km

: partenza 53 km ore 7 : distribuzione pettorali solo per 14 km

: distribuzione pettorali solo per 14 km ore 9.15 : partenza Tuscany Crossing 14 km

: partenza Tuscany Crossing 14 km ore 9.20 : partenza Cammino Tuscany 14 km

: partenza Cammino Tuscany 14 km ore 14 : premiazione 53 km

: premiazione 53 km ore 18.30 : premiazioni Tuscany Crossing 103 km

: premiazioni Tuscany Crossing 103 km ore 19.30: premiazioni 100 miglia (160 km)

Domenica 13 aprile 2025

ore 3.30 : chiusura gare ultra

: chiusura gare ultra ore 10: palestra e dormitorio libero

Sabato 19 aprile 2025

ore 11 : apertura accoglienza Montisi – Montalcino

: apertura accoglienza Montisi – Montalcino ore 15 : partenza Pasqua Eco Trail

: partenza Pasqua Eco Trail ore 19 : apertura Pasta Party

: apertura Pasta Party ore 20: premiazioni Pasqua Eco Trail

NB: il programma potrebbe subire modifiche.

Come Arrivare al Tuscany Crossing

Aeroporti più vicini Firenze Peretola (130 km) Pisa (169 km) Roma Fiumicino (222 km) Roma Ciampino (204 km)

Per chi arriva via aereo, sono disponibili trasferimenti, e si può contattare l’indirizzo info@amiataviaggi.com per maggiori dettagli.

In auto Da sud: Uscita Chiusi – Chianciano Terme (A1), proseguire per Monte Amiata e seguire le indicazioni per Castiglione d’Orcia e Bagno Vignoni. Da nord: Uscita Firenze Certosa – Impruneta (A1), superstrada verso Siena e poi seguire la SS2 Cassia per Castiglione d’Orcia.

In treno Le stazioni più vicine sono Buonconvento e Chiusi – Chianciano Terme , da dove è possibile prendere un pullman per Castiglione d’Orcia. Gli orari sono disponibili sul sito https://www.at-bus.it .

In autobus Da Siena, si può prendere un autobus con gli orari consultabili su https://www.at-bus.it , altre info qui.



Per coloro che desiderano utilizzare mezzi pubblici, l’articolo suggerisce di contattare per maggiori informazioni.