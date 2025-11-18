13.3 C
Firenze
martedì 18 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

“Un calcio alla violenza”: la Serie C scende in campo per le donne

Fasce rosse ai capitani nel prossimo turno di campionato. Il torneo di terza divisione dice basta ai maltrattamenti. Iniziativa sociale negli stadi

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
fascia rossa serie c
Foto di: UfficioStampaUSP
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Il pallone si ferma per lasciare spazio a un messaggio più importante del risultato. La Serie C scende in campo con un simbolo forte per dire basta. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la Lega Pro lancia un segnale chiaro.

Durante la 15esima giornata di campionato, in programma dal 21 al 24 novembre, gli stadi si coloreranno di rosso.

In tutte le trenta città ospitanti, i capitani delle squadre indosseranno una fascia rossa speciale. Non è una novità, ma una conferma: per il terzo anno consecutivo, la Lega Pro sceglie questo segno distintivo per ribadire il proprio “no” a ogni forma di discriminazione e abuso di genere. I leader in campo diventano così portavoci di una battaglia culturale necessaria.

L’iniziativa non si limiterà al fischio finale. La campagna mira a essere pervasiva. Il messaggio antiviolenza viaggerà anche attraverso i led a bordo campo, gli annunci fonici negli stadi e una massiccia attività sui social network. .

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
13.3 ° C
13.8 °
11.8 °
65 %
7.2kmh
20 %
Mar
12 °
Mer
13 °
Gio
13 °
Ven
11 °
Sab
7 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1597)ultimora (1501)sport (56)demografica (40)attualità (33)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati