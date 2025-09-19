Pianese, lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per Lorenzo Vigiani

Getting your Trinity Audio player ready...

PIANCASTAGNAIO – Tegola Pianese, grave infortunio per Lorenzo Vigiani.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore, infortunatosi nel corso della gara contro la Torres, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore bianconero sarà sottoposto ad intervento chirurgico nei prossimi giorni.

Ma non ci sono solo cattive notizie in casa amiatina.

Wisdom Amey, infatti, è stato convocato in nazionale under 20.

“Sono contentissimo della chiamata del commissario tecnico – ha commentato – Io mi sento benissimo: come ho detto ad amici e compagni, essere chiamato dalla nazionale è sempre un onore e un piacere. Adesso voglio giocare questo mondiale nel migliore dei modi”.

Il difensore ha ricevuto mercoledì mattina la notizia della convocazione. Il Ct Carmine Nunziata lo ha selezionato per il mondiale di categoria che si disputerà dal 27 settembre al 19 ottobre in Cile. Gli azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo D insieme ad Argentina, Australia e Cuba. Tornando poi a parlare della recente spedizione che lo ha visto indossare la casacca azzurra contro Inghilterra e Germania, ha detto: “È stata un’esperienza incredibile. Una partita, quella con l’Inghilterra, è andata bene, perché abbiamo vinto. L’altra un po’ meno, ma la squadra è forte e ci stiamo conoscendo sempre di più. Ora vogliamo dare il massimo e provare a raggiungere il miglior risultato possibile”.

Il difensore centrale, poi, si è focalizzato anche sul prossimo impegno con la Vis Pesaro: “Sarà una gara molto fisica e tosta, perché anche loro sono una buona squadra. Noi la stiamo preparando bene e la affronteremo con carattere, come abbiamo fatto nelle scorse partite, senza paura e con l’obiettivo di portare a casa i tre punti”.

“Con la squadra e con gli schemi del mister mi sto trovando benissimo – conclude – Veniamo da buone prestazioni che danno morale all’ambiente e confermano il lavoro fatto in settimana. L’obiettivo è sempre migliorare, ascoltare il mister, mettere in pratica le sue idee per vincere e dare serenità al gruppo, sia durante gli allenamenti sia nello spogliatoio”.