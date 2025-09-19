15.8 C
Firenze
venerdì 19 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pianese, lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per Lorenzo Vigiani

Tegola sulla società amiatina. Ma c'è anche una buona notizia: Wisdom Amey convocato in nazionale under 20 per i mondiali

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Pianese, lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per Lorenzo Vigiani
Pianese, lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per Lorenzo Vigiani (foto ufficio stampa)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PIANCASTAGNAIO – Tegola Pianese, grave infortunio per Lorenzo Vigiani. 

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore, infortunatosi nel corso della gara contro la Torres, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore bianconero sarà sottoposto ad intervento chirurgico nei prossimi giorni.

Ma non ci sono solo cattive notizie in casa amiatina.

Wisdom Amey, infatti, è stato convocato in nazionale under 20.

“Sono contentissimo della chiamata del commissario tecnico – ha commentato – Io mi sento benissimo: come ho detto ad amici e compagni, essere chiamato dalla nazionale è sempre un onore e un piacere. Adesso voglio giocare questo mondiale nel migliore dei modi”.

Il difensore ha ricevuto mercoledì mattina la notizia della convocazione. Il Ct Carmine Nunziata lo ha selezionato per il mondiale di categoria che si disputerà dal 27 settembre al 19 ottobre in Cile. Gli azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo D insieme ad Argentina, Australia e Cuba. Tornando poi a parlare della recente spedizione che lo ha visto indossare la casacca azzurra contro Inghilterra e Germania, ha detto: “È stata un’esperienza incredibile. Una partita, quella con l’Inghilterra, è andata bene, perché abbiamo vinto. L’altra un po’ meno, ma la squadra è forte e ci stiamo conoscendo sempre di più. Ora vogliamo dare il massimo e provare a raggiungere il miglior risultato possibile”.

Il difensore centrale, poi, si è focalizzato anche sul prossimo impegno con la Vis Pesaro: “Sarà una gara molto fisica e tosta, perché anche loro sono una buona squadra. Noi la stiamo preparando bene e la affronteremo con carattere, come abbiamo fatto nelle scorse partite, senza paura e con l’obiettivo di portare a casa i tre punti”.

“Con la squadra e con gli schemi del mister mi sto trovando benissimo – conclude – Veniamo da buone prestazioni che danno morale all’ambiente e confermano il lavoro fatto in settimana. L’obiettivo è sempre migliorare, ascoltare il mister, mettere in pratica le sue idee per vincere e dare serenità al gruppo, sia durante gli allenamenti sia nello spogliatoio”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15.8 ° C
17.3 °
15.8 °
94 %
0.5kmh
0 %
Ven
30 °
Sab
32 °
Dom
30 °
Lun
29 °
Mar
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (18)Almanacco (15)elezioni regionali Toscana 2025 (12)vigili del fuoco (9)Serie C (9)santi del giorno (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati