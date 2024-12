Pianese, rescissione con mister Prosperi. Il nuovo tecnico è Alessandro Formisano

Getting your Trinity Audio player ready...

PIANCASTAGNAIO – Nonostante sia una neopromossa, nonostante l’ottima posizione in classifica, alla dirigenza della Pianese gli ultimi risultati negativi non sono piaciuti.

Ed è stato subito cambio della guardia in casa Pianese. Dall’11 dicembre Fabio Prosperi non è più l’allenatore. È stata infatti formalizzata la risoluzione consensuale con l’allenatore e con il suo suo staff tecnico, composto dal vice allenatore Umberto Di Giacomo e dal preparatore atletico Emanuele Vassalli.

“Al mister e al suo staff – la formula di rito – protagonisti della cavalcata che ha riportato le zebrette tra i professionisti con la vittoria del campionato di serie D, la società formula i ringraziamenti per l’impegno profuso in questo anno e mezzo e augura loro le migliori fortune per il prosieguo di carriera”.

All’indomani l’annuncio del nuovo tecnico. È Alessandro Formisano che sarà affiancato dal vice Valerio Pignataro, dal preparatore atletico Lorenzo Scalzeggi e dal collaboratore tecnico Giacomo Lenzi. Dello staff continueranno a far parte anche il preparatore dei portieri Giacomo Palmi e il vice preparatore atletico Domenico Capitani.

“Sono molto felice di essere qui. Entusiasmo per me è la parola chiave – esordisce il nuovo mister -. Quando il direttore mi ha contattato ho capito che questa avventura poteva essere quella giusta per ricominciare.. Il nostro obiettivo sarà quello di cercare di crescere ogni giorno”.

La società rivolge al nuovo mister il più caloroso benvenuto e gli augura un buon lavoro.