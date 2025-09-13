Eusepi illude la Samb, Fabrizi riacciuffa il pari per la Pianese

Getting your Trinity Audio player ready...

PIANCASTAGNAIO – La sfida tra Sambenedettese e Pianese si chiude sull’1-1, dopo novanta minuti intensi e ricchi di episodi. Allo stadio Comunale sono i rossoblù a provare subito a prendere il controllo. L’approccio è deciso, ma negli ultimi metri manca precisione. La prima occasione arriva al 10’: Bellini ci prova su punizione, la barriera respinge. Poco dopo, Moussa Touré si prende il primo cartellino giallo per un intervento in ritardo.

La gara resta bloccata, con la Samb che fatica a costruire. Al 23’ però la partita si accende: Eusepi serve Nouhan Touré, ma Amey salva in extremis. Sul corner seguente è lo stesso Eusepi a sfiorare il vantaggio, fermato dalla traversa.

Al 35’ l’equilibrio si spezza. Zoboletti crossa sul secondo palo, Eusepi stacca di testa e porta avanti i rossoblù. La Pianese protesta, chiedendo il check al Football Video Support per un sospetto fuorigioco, ma il gol viene convalidato. I toscani reagiscono subito: Bellini cerca il jolly dal limite, Orsini blocca. Al 43’ l’arbitro concede un rigore alla Samb per un tocco di mano di Amey, ma dopo la revisione al FVS la decisione viene annullata. È il preludio al pari: al 48’ Fabrizi inventa un sombrero elegante e batte Orsini con un destro secco. Squadre al riposo sull’1-1, tra tensioni e proteste.

La ripresa si apre con i cambi: dentro Gorelli per la Pianese e Marranzino per la Samb. Gli ospiti provano il sorpasso con Marco Bertini, ma la difesa rossoblù regge. Sussi e Alfieri cercano di scuotere i padroni di casa, senza fortuna. Al 68’ un errore di Dalmazzi spalanca la strada a Fabrizi, ma Candellori recupera con un intervento provvidenziale. Poco dopo è la Samb a sfiorare il nuovo vantaggio: Candellori calcia da posizione defilata, il pallone sfiora il palo.

Il finale è carico di tensione. Dalmazzi resta a terra dopo un contrasto, ma stringe i denti e continua. All’87’ la Pianese gioca l’ultima carta: fuori Fabrizi, dentro Sodero. I cinque minuti di recupero non cambiano la storia del match.

Al fischio finale resta l’equilibrio: Sambenedettese e Pianese si dividono la posta sull’1-1, in una gara combattuta, segnata da episodi arbitrali discussi e da due reti che hanno acceso il pubblico del Riviera delle Palme.

Il tabellino

PIANESE (3-5-2)

: Bertini T; Amey, Masetti, Ercolani (46′ Gorelli); Sussi, Tirelli (61′ Balde), Bertini M, Proietto, Coccia (60′ Martey); Fabrizi, Bellini (89′ Sodero). Allenatore: Rognini (Palladino squalificato)

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Orsini; Zoboletti, Dalmazzi, Pezzola, Tosi; Alfieri (68′ Lulli), Candellori; Martins (46′ Marranzino), M.Touré (58′ Paolini), N.Touré (92′ Battista); Eusepi (92′ Sbaffo). Allenatore: Palladini.

RETI:35′ Eusepi (S), 45’+4′ Fabrizi (P).

NOTE: Ammoniti: M. Touré (S).