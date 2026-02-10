12.5 C
Firenze
martedì 10 Febbraio 2026
Perturbazione sul Tirreno: da stasera peggioramento con vento forte e mare agitato

Previsioni avverse per martedì e mercoledì: precipitazioni sparse e folate tempestose su Appennino e isole

FIRENZE – Un fronte perturbato in transito sul Tirreno porterà un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla Toscana a partire dalla serata di oggi (10 febbraio), fino a tutta la giornata di domani.

Le precipitazioni inizieranno nel tardo pomeriggio odierno sulle zone di nord-ovest (con picchi fino a 40 mm sui rilievi). Domani (11 febbraio), piogge e rovesci si estenderanno a tutto il resto del territorio, con possibilità di temporali occasionali ovunque. I fenomeni saranno più intensi nelle zone settentrionali (massimi fino a 50 mm), ma tenderanno ad attenuarsi dal pomeriggio partendo dai settori occidentali.

L’elemento più significativo sarà il vento. Già da oggi si prevedono rinforzi da ovest sull’Appennino orientale. Domani il vento di Ponente soffierà con forte intensità: attese raffiche fino a 80-100 chilometri all’ora su Arcipelago, costa centrale e crinali appenninici. Sul resto della costa e sui rilievi meridionali si toccheranno gli 80 km/h. Di conseguenza, il mare sarà molto mosso ovunque, fino a risultare agitato nel Mar Ligure e nel canale di Piombino.

Non sono previste nevicate o gelate. La situazione resterà variabile con la probabilità di nuove piogge nel fine settimana.

© Riproduzione riservata

