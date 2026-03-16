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Carta d’identità, nuove regole per i cittadini

Una normativa europea introduce cambiamenti sui documenti. I cittadini sono invitati ad aggiornare il proprio documento entro i termini previsti

Cronaca
REDAZIONE
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FIRENZE – La carta d’identità cartacea non sarà più valida a partire dal 3 agosto. È quanto emerge dalle disposizioni che riguardano i documenti di riconoscimento in tutta Italia, dove molti cittadini possiedono ancora il vecchio formato del documento.

La novità deriva dall’applicazione del Regolamento Ue 2019/1157, che introduce standard di sicurezza uniformi per le carte d’identità nei paesi dell’Unione europea. La normativa prevede l’adozione di sistemi più avanzati per la protezione dei dati personali e per l’identificazione dei cittadini, con l’obiettivo di rendere i documenti più sicuri e omogenei tra gli Stati membri.

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la carta d’identità cartacea non potrà più essere utilizzata, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul documento. Dopo il 3 agosto 2026 il vecchio formato non sarà più valido come documento di riconoscimento sul territorio nazionale per l’espatrio.

Per questo motivo i cittadini che possiedono ancora il documento cartaceo sono invitati a provvedere alla sostituzione con la Carta d’Identità Elettronica (Cie). Il nuovo documento, già diffuso negli ultimi anni nei comuni italiani, è dotato di microchip e di sistemi di sicurezza più avanzati, oltre a consentire l’accesso a diversi servizi digitali della pubblica amministrazione. Anche nei comuni della Toscana gli uffici anagrafe continuano a rilasciare la carta d’identità elettronica su appuntamento.

© Riproduzione riservata

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