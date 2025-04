Oggi è la giornata mondiale dell’autismo

Getting your Trinity Audio player ready...

La giornata mondiale dell’autismo viene celebrata il 2 aprile di ogni anno, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione dello spettro autistico, promuovere l’inclusione e migliorare la comprensione di questa condizione. La giornata è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 2007, con l’intento di diffondere conoscenza, abbattere le barriere e promuovere i diritti delle persone con autismo in tutto il mondo.

L’autismo, o disturbo dello spettro autistico (ASD), è una condizione neurobiologica che influisce sulla comunicazione, l’interazione sociale, l’apprendimento e il comportamento.

La giornata è un’opportunità per le persone e le organizzazioni di tutto il mondo di unirsi per accrescere la consapevolezza, promuovere il supporto a chi vive con l’autismo e dare visibilità alle iniziative che sostengono i diritti e il benessere di queste persone. Ogni anno, diverse campagne vengono lanciate a livello globale, e molte città si illuminano di blu, il colore simbolo della consapevolezza sull’autismo, come parte di un’iniziativa chiamata “Light It Up Blue”.

Ad esempio, l’Università di Firenze oggi è tra quegli edifici che si illumineranno di blu: “Mercoledì 2 aprile, Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, il rettorato si illuminerà di blu, il colore divenuto simbolo di questo particolare disturbo su iniziativa dell’associazione Autism Speaks per la sua capacità di evocare un senso di sicurezza e bisogno di conoscenza”, queste le parole pubblicate sul sito ufficiale dell’università.

Questo è solo uno dei numerosi eventi volti all’inclusione che avranno luogo in Toscana durante questa giornata speciale.

Nel territorio livornese, ad esempio, il giardino di Villa Porcelli (Via San Gaetano 7, Livorno) accoglierà i frequentanti i Centri Diurni, insieme alle loro famiglie. L’incontro, che si terrà dalle 11 alle 13, ha l’obiettivo di offrire un’opportunità di condivisione e sensibilizzazione, favorendo l’inclusione e aumentando la consapevolezza sull’autismo. Durante l’evento, sarà servito un aperitivo, preparato in parte dai ragazzi del Centro, seguito da uno spettacolo divertente con l’attore livornese Michele Crestacci e tante altre sorprese che renderanno la giornata ancora più unica.

