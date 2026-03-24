Maltempo in Toscana: sferza il Libeccio, scatta l’allerta gialla per vento forte

FIRENZE – Un fronte di correnti gelide in discesa dal Nord Europa è pronto a investire la Toscana, portando con sé un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche. Per la giornata di domani (25 marzo) si attende infatti una nuova fase di marcata instabilità atmosferica, che sarà dominata da raffiche tempestose, piogge e da un sensibile abbassamento delle temperature.

A destare la maggiore preoccupazione è l’intensificazione dei venti. Per far fronte a questa criticità, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato un’allerta con codice giallo valida dalle 13 fino alla mezzanotte di mercoledì.

Il provvedimento di cautela riguarda in particolar modo i settori della Romagna toscana e del bacino del Reno. A partire dal pomeriggio, infatti, il vento di Libeccio subirà un brusco rinforzo: i modelli previsionali indicano picchi massimi tra gli 80 e i 100 chilometri orari. Le raffiche più violente sferzeranno i crinali dell’Appennino, le zone costiere del litorale pisano-livornese e l’area dell’Arcipelago situata a nord dell’Isola di Capraia.

Il quadro meteo sarà completato dal ritorno delle precipitazioni. La perturbazione seguirà una traiettoria ben precisa: le prime piogge, inizialmente di debole intensità, faranno la loro comparsa sul territorio di Massa-Carrara. Con il passare delle ore pomeridiane, i fenomeni si estenderanno progressivamente verso le province di Lucca e Pistoia.

L‘ondata di maltempo raggiungerà il suo culmine tra la tarda serata e le ore notturne, quando le piogge si spingeranno fino ad abbracciare le aree interne del centro-nord della regione. Contestualmente, il continuo afflusso di aria polare provocherà un drastico abbassamento dello zero termico: i fiocchi di neve, inizialmente previsti intorno ai 1500 metri di altitudine, scenderanno rapidamente fino a imbiancare i rilievi a quote collinari, attestandosi tra i 600 e gli 800 metri.