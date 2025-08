Salario minimo negli appalti, il governo impugna la legge regionale toscana

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il governo ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale la legge regionale Toscana 30 del 18 giugno, che ha introdotto nei bandi pubblici premi per le aziende che applicano un salario minimo di almeno 9 euro lordi l’ora, giudicata dal Governo oltre la competenza regionale.

La norma, approvata all’unanimità dal consiglio regionale, prevedeva anche che negli appalti ad alta intensità di manodopera fosse riconosciuto un bonus alle imprese virtuose.

Secondo il governo, la norma regionale potrebbe ledere il principio di coordinamento delle politiche salariali, di competenza statale, creando squilibri con il sistema nazionale di contrattazione che regola le retribuzioni tramite accordi collettivi, non tramite leggi regionali .

I promotori della legge – Pd, Movimento 5 Stelle ed Europa Verde – avevano sostenuto che l’obiettivo era combattere il dumping contrattuale, garantire stipendi dignitosi e aumentare la qualità dei lavoratori pubblici. Ma fin da giugno, le critiche erano arrivate anche da alcune sigle sindacali e lavoratori, che avevano giudicato il salario di 9 euro «indignitoso», soprattutto se paragonato a certi compensi politici regionali .

L’impugnazione governativa apre ora la fase di esame da parte della Consulta. Entro 60 giorni il tribunale costituzionale dovrà verificare se la Regione Toscana abbia ecceduto la propria autonomia, intervenendo su materie di competenza esclusiva dello Stato anche se limitatamente ai contratti pubblici.

Il confronto è destinato ad accentuare il nodo politico: da un lato una Regione che rivendica autonomia per promuovere la dignità del lavoro; dall’altro il governo che difende l’uniformità del sistema retributivo nazionale.

La decisione ha sollevato immediatamente forti reazioni politiche. Il gruppo Avs, attraverso il capogruppo Fabrizio Ricci, ha definito la scelta “molto grave”: a suo giudizio il governo teme il salario minimo perché rappresenta “una svolta culturale che mette al centro la dignità del lavoro” e premia chi si comporta correttamente nei confronti dei propri dipendenti.

“Se si fosse trattata di una legge a favore delle banche o delle compagnie energetiche il governo Meloni non avrebbe fatto una piega. Ma di fronte alla legge della Regione Toscana sul salario minimo da garantire ai lavoratori, la destra si è messa prontamente all’opera per bloccarla – aggiunge il leader di Avs, Nicola Fratoianni – È più forte di loro: quando qualcuno vuole tutelare i più deboli, i lavoratori e le lavoratrici a mettere i bastoni fra le ruote ci pensa il governo Meloni: una destra nemica della povera gente e di chi fatica ad andare avanti, ecco cosa sono”.

“Ormai il governo Meloni è diventato soltanto un organo di propaganda politica: dopo aver annunciato la Zes nelle Marche nel disperato tentativo di nascondere i disastri della destra nella Regione, adesso tenta di affossare per l’ennesima volta le riforme della giunta Giani in Toscana. Dopo aver impugnato poche settimane fa la norma regionale sul ‘fine vita’ adesso blocca la legge sul ‘salario minimo’ che avrebbe assicurato a tutti i bandi di gara propri e di tutti gli enti collegati almeno 9 euro all’ora ai lavoratori coinvolti. Siamo francamente sconcertati da un governo ormai fuori dalla realtà, immobile ed incapace di dare risposte alle necessità delle famiglie ed ai diritti delle persone. Con questi atti punitivi la destra conferma che sa utilizzare il potere soltanto per reprimere e punire chi governa per aiutare le comunità. Non ci faremo intimidire, perché il bene del paese viene prima del rancore e della propaganda”: è quanto riporta una nota congiunta dei parlamentari Pd Emiliano Fossi, Marco Simiani, Simona Bonafè, Federico Gianassi, Marco Furfaro, Laura Boldrini, Christian Di Sanzo, Dario Parrini, Ylenia Zambito e Silvio Franceschelli.