Vento forte di libeccio, prorogata l’allerta meteo per mareggiate

FIRENZE – Non si arresta l’allerta meteo sulla costa toscana.

Persiste sulla regione, infatti, un intenso flusso di correnti di libeccio e la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso fino alle 13 di domani (25 ottobre) il codice giallo per mareggiate su litorale centro-settentrionale e arcipelago a nord dell’isola d’Elba.



Permangono, comunque, condizioni generali di instabilità, in aumento dal pomeriggio di oggi e per gran parte della giornata di domani con possibili rovesci o temporali locali più probabili nelle zone centro-settentrionali.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.