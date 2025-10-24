14.9 C
Firenze
sabato 25 Ottobre 2025
Vento forte di libeccio, prorogata l’allerta meteo per mareggiate

Fino alle 13 di domani (25 ottobre) su litorale centro-settentrionale e arcipelago a nord dell’isola d’Elba

FIRENZE – Non si arresta l’allerta meteo sulla costa toscana. 

Persiste sulla regione, infatti, un intenso flusso di correnti di libeccio e la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso fino alle 13 di domani (25 ottobre) il codice giallo per mareggiate su litorale centro-settentrionale e arcipelago a nord dell’isola d’Elba.

Permangono, comunque, condizioni generali di instabilità, in aumento dal pomeriggio di oggi e per gran parte della giornata di domani con possibili rovesci o temporali locali più probabili nelle zone centro-settentrionali.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

