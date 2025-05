Cinque giardini italiani tra i 25 più belli del mondo, uno è in Toscana

Getting your Trinity Audio player ready...

C’è chi viaggia per l’arte, chi per assaporare nuove cucine o per perdersi tra i banchi dei mercatini d’antiquariato. Altri scelgono la natura, alla ricerca di silenzio e bellezza. Ma quali sono i giardini che valgono davvero un viaggio, quelli capaci di lasciare un segno indelebile nella memoria? A questa domanda ha risposto il New York Times, affidando a sei esperti la selezione dei 25 giardini più straordinari del mondo.

Dopo un confronto durato quattro ore e una prima lista di oltre cinquanta candidati, è emersa una classifica pubblicata sul magazine T. I criteri? Non la popolarità o il numero di visitatori, ma qualcosa di più profondo: la capacità di stupire, la forza evocativa del progetto, la bellezza botanica, il valore culturale e simbolico, e in certi casi persino l’audacia concettuale. Ogni giardino è stato scelto per l’esperienza unica che riesce a offrire — non solo visiva, ma anche emotiva, sensoriale e talvolta spirituale.

Tra i selezionati, spicca anche l’Italia con cinque realtà molto diverse tra loro: non solo classiche ville rinascimentali, ma anche spazi contemporanei e poetici, dove il verde diventa linguaggio e visione.

Che siate appassionati di natura, giardinieri esperti o semplici viaggiatori in cerca di meraviglia, questi luoghi rappresentano molto più di una meta

Un viaggio attraverso il mondo

La selezione spazia da creazioni storiche a capolavori contemporanei, dai giardini zen giapponesi ai lussureggianti paradisi tropicali. Tra le gemme europee, spiccano l’iconico Sissinghurst Castle Garden in Inghilterra, famoso per le sue “stanze” colorate e il celebre Giardino Bianco, e Great Dixter House & Gardens, un laboratorio vivente di orticoltura nel Sussex. Dal Giappone, l’atmosfera meditativa del Tempio Kokedera e Giardino del Muschio di Saihoji invita alla contemplazione, mentre il Royal Botanic Garden Sydney in Australia offre una vista mozzafiato sul porto e una ricchezza di flora autoctona. Negli Stati Uniti, la High Line di New York si conferma un esempio influente di ecologia urbana, trasformando una ferrovia dismessa in un parco sopraelevato.

Le meraviglie italiane

L’Italia si distingue in questa prestigiosa lista con ben cinque giardini, testimoniando la ricchezza e la varietà del suo patrimonio paesaggistico. Tra questi, il Giardino di Ninfa a Cisterna di Latina incanta con le sue rovine medievali immerse in una natura lussureggiante, dove i glicini e le rose rampicanti creano un’atmosfera magica e senza tempo. Un luogo dove la storia si fonde armoniosamente con la flora, quasi a voler rammentare che in Italia, arte e natura sono da sempre due facce della stessa medaglia.

Anche la Villa Gamberaia a Settignano, in Toscana, figura nella lista, celebre per i suoi eleganti giochi d’acqua, le elaborate sculture e la sua vista mozzafiato sulla campagna fiorentina, un esempio sublime del giardino all’italiana. La storica Villa d’Este a Tivoli, patrimonio UNESCO, è un trionfo di fontane e giochi d’acqua che incantarono per secoli. Non poteva mancare all’appello il Sacro Bosco di Bomarzo, conosciuto anche come Parco dei Mostri, un giardino manierista unico e misterioso, popolato da sculture grottesche e enigmatiche che sfidano ogni convenzione. Infine, la Villa Silvio Pellico-Vigna Barolo a Moncalieri rappresenta un altro gioiello italiano, sebbene meno noto al grande pubblico, ma apprezzato dagli esperti per il suo valore storico e botanico.

La classifica

1) Giardino del castello di Sissinghurst a Cranbrook, Inghilterra

2) Great Dixter House & Gardens a Northiam, Inghilterra

3) Giardino di Ninfa a Cisterna di Latina, Italia

4) Jacques Wirtz a Schoten, Belgio

5) Tempio Kokedera e giardino del muschio di Saihoji a Kyoto, Giappone

6) Royal Botanic Gardens Cranbourne a Cranbourne, Australia

7) Royal Botanic Garden Sydney a Sydney, Australia

8) La High Line di New York City

9) Giardino botanico nazionale Kirstenbosch a Newlands, Città del Capo

10) Miller House and Garden a Columbus, Indiana

11) Prospect Cottage a Dungeness, Inghilterra

12) Sito Roberto Burle Marx a Rio de Janeiro

13) Villa imperiale di Katsura a Kyoto, Giappone

14) Giardini classici di Suzhou , Suzhou, Cina

15) Rousham House & Gardens a Rousham, Inghilterra

16) Piccola Sparta a Dunsyre, Scozia

17) Le Bois des Moutiers a Varengeville-sur-Mer, Francia

18) Les Jardins de Kerdalo a Trédarzec, Francia

19) Villa Gamberaia a Settignano, Italia

20) Les Jardins de Marqueyssac a Vézac, Francia

21) Villa d’Este a Tivoli, Italia

22) Sacro Bosco a Bomarzo, Italia

23) Castello di Vaux-le-Vicomte a Maincy, Francia

24) Villa Silvio Pellico-Vigna Barolo a Moncalieri, Italia

25) Giardino delle sculture Edward James, Las Pozas , a Xilitla, Messico