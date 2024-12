Getting your Trinity Audio player ready...

‘Genio toscano’ a San Francisco: in mostra eccellenze patrimonio manifatturiero

Una mostra per celebrare l’eccellenza del patrimonio manifatturiero della Toscana attraverso il racconto di alcune storie di imprese e loro prodotti iconici che hanno segnato il panorama del design, dello stile, della qualità e dell’innovazione a livello internazionale. Fino al 17 gennaio 2025 negli spazi di Innovit a San Francisco ‘Genio toscano’, evento espositivo organizzato dalla Regione (giunta e consiglio) in collaborazione con il Consolato generale e l’Istituto Italiano di Cultura ed il supporto di Fondazione Sistema Toscana.

“Toscana terra di genio e innovazione, da secoli. Con questa mostra – spiega l’assessore a turismo ed economia Leonardo Marras – abbiamo voluto rappresentare l’essenza del made in Tuscany attraverso alcuni prodotti iconici, conosciuti in tutto il mondo, vere e proprie innovazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia, raccontati in sette tappe inspirate al Silicon Valley mindset. Ringrazio sinceramente le 26 realtà, 24 aziende e 2 musei d’impresa, che hanno accolto il nostro invito a partecipare. Apriamo oggi una nuova finestra della Toscana sulla Silicon Valley e ne siamo davvero orgogliosi”.

“Questa mostra – aggiunge il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo – racconta una storia, quella della Toscana, che va oltre la sua immagine di terra di bellezza, arte, cultura, storia e tradizione. Una terra anche di innovazione, in cui creatività e imprenditorialità hanno plasmato non solo il nostro passato, ma ci stanno spingendo verso il futuro. Siamo la terra di Leonardo da Vinci, Michelangelo, Galileo Galilei e Brunelleschi, ma il genio, unito alla capacità di innovare, è anche l’elemento distintivo che ha segnato e continua a segnare la storia produttiva della Toscana: dalla moda alla meccanica, dall’artigianato al design, dai tessuti a una vera e propria icona italiana in tutto il mondo come la Vespa”.

‘Genio Toscano’raccoglie e racconta imprese e prodotti iconici che hanno fatto la storia del design, dello stile e dell’innovazione in Toscana, mettendo l’accento sul loro legame con il territorio. Visitatrici e visitatori sono accompagnati in un viaggio nei valori che hanno caratterizzato e caratterizzano la produzione manifatturiera toscana: capacità intuitiva e originalità, sapienza del saper fare, abilità creativa, maestria nel creare oggetti iconici.

Un viaggio in sette tappe (Be visionary! -Think different! – Have a dream! – Roots – People – Shape lives! – Draft the future!) ognuna con un titolo che evidenzia una caratteristica specifica delle capacità imprenditoriali e produttive toscane e rappresentata da una o più storie narrate attraverso oggetti, progetti, immagini e testimonianze di aziende e di musei di impresa toscani. Il materiale esposto è arricchito da contenuti di approfondimento multimediali.

“Con questa splendida iniziativa – commenta il Console generale d’Italia a San Francisco, Sergio Strozzi – la Toscana non soltanto porta in California e nel cuore della Silicon Valley le sue eccellenze, promuovendo le imprese più innovative e creando una vera e propria vetrina dell’innovazione e della creatività toscane, ma sposa perfettamente l’obiettivo, perseguito dal Consolato generale e dal ministero degli Affari Esteri, di diffondere un’immagine nuova, più contemporanea del ‘Made in Italy’ in una delle zone tecnologicamente più avanzate del mondo. ‘Genio toscano’ si inserisce a pieno titolo nella strategia della ‘Diplomazia della crescita e dell’innovazione’ promossa dalla Farnesina. Un’operazione importante e unica, che dimostra concretamente la crescente presenza e collaborazione della Regione Toscana e dei suoi ecosistemi innovativi con gli attori principali della Silicon Valley. Ringrazio i vertici regionali presenti e lo stesso presidente Eugenio Giani”.

Soddisfatto anche Alberto Acito, direttore di Innovit. “Siamo davvero entusiasti di ospitare un evento che non solo celebra il ricco heritage culturale e manifatturiero della Toscana, ma incarna anche la creatività e l’innovazione che ne costituiscono il cuore. Il programma di supporto alle startup che stiamo portando avanti qui in Silicon Valley, contestualmente alla mostra, include un percorso di crescita per 11 startup toscane all’interno del progetto ‘Casa Toscana’. La mostra ne rappresenta un’estensione naturale, un’occasione per connettere la storia e la maestria del territorio con il futuro dell’innovazione. Iniziative come queste fanno di Innovit un punto d’incontro per la creatività italiana e toscana, portando all’attenzione internazionale non solo le soluzioni tecnologiche delle realtà innovative, ma anche il patrimonio di stile e saper fare che definisce la nostra cultura”.

La mostra ospiterà anche un allestimento realizzato in collaborazione con il Museo del Tessuto con una selezione di tessuti sostenibili e circolari forniti forniti da aziende del distretto tessile pratese, mentre altri oggetti iconici di Unoaerre e del museo Orod’Autore saranno riprodotti con immagini video. Non mancheranno tra gli oggetti soluzioni tecnologiche altamente innovative quali quelle presentate dall’Archivio Nuovo Pignone (Baker Huges), da Probiomedica, da Wearable Robotics, da Garfagnana Innovazione e da Forelab e Centro di ricerca E.Piaggio con il robot empatico Abel.

Ecco alcuni degli oggetti iconici che saranno esposti.

Ferragamo – Rainbow. Modello creato da Salvatore Ferragamo nel 1938 per Judy Garland. La zeppa in sughero è una delle invenzioni più significative di Ferragamo e fu progettata per rispondere ad un’esigenza di funzionalità. Caratteristica del modello è la ricchezza cromatica, tratto stilistico distintivo delle calzature Ferragamo.

Poltronova – Ultrafragola È uno specchio/lampada nato negli anni ’70 da un approccio rivoluzionario nel progettare oggetti d’arredo. Prodotta da Poltronova e disegnata da Ettore Sottsass jr, appartiene alla serie di prodotti icona del progetto “Gray Furniture”, rivoluzionario per quel tempo. Oggi Ultrafragola è un oggetto iconico entrato nelle case di tantissime celebrità internazionali.

Piaggio – Vespa Combinando elementi razionali, funzionali ed emozionali, è un riferimento senza tempo di stile ed eleganza. Enrico Piaggio le dette il nome Vespa perché somigliava all’insetto sia nella forma che nel suono. Fin dal suo debutto, Vespa ha rivoluzionato la mobilità e la comunicazione, diventando un fenomeno di lifestyle globale.

Edra – Vermelha Poltrona che nasce dalla collaborazione tra Edra e i fratelli Campana. E’ il risultato di un’incredibile combinazione tra la scintilla inventiva nata dall’attenzione ai materiali e la costante sperimentazione di una azienda come Edra.

Bitossi – Rimini blu Parte della serie di prodotti iconici ideati da Aldo Londi, direttore creativo di Bitossi, la collezione include un’ampia varietà di diversi soggetti, tra cui numerose figure di animali. Ogni oggetto della collezione racchiude infiniti e storie fantasiose, incise come lettere di un alfabeto cuneiforme.

La missione a San Francisco è anche ‘Toscana tech on the road’, incontro tra investitori italiani e partner americani.

Progetto dedicato alla promozione delle startup innovative toscane “ma anche per creare sinergie e partenariati strategici, rafforzando il posizionamento internazionale dell’ecosistema innovativo toscano. Il progetto nasce da un’intuizione di Regione e Consiglio regionale, reso possibile dal protocollo d’intesa siglato a dicembre scorso con il Consolato generale d’Italia a San Francisco”.

Quest’anno sono undici le imprese che fino al 6 dicembre, presso Casa Toscana a Innovit, l’outpost desk finanziato dal Consiglio regionale per favorire l’incontro tra investitori italiani e partner americani, presentano le loro soluzioni creando opportunità di partenariato e sviluppo internazionale. Le start up selezionate, attive nei settori di punta della Strategia regionale di specializzazione intelligente S3 (2021-2027), si concentrano su tecnologie ad alto impatto come intelligenza artificiale, robotica e biotecnologie, aree con un elevato potenziale di crescita.

“Quando lo scorso anno abbiamo aperto Casa Toscana all’interno di Innovit lo abbiamo fatto convinti che potesse essere una grande opportunità sia per far crescere le imprese della nostra regione sia per attrarre nuovi investimenti verso la Toscana” commenta il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. “Alle aziende presenti in questi giorni a San Francisco ho detto che ora tocca a loro avere il coraggio e la determinazione per giocarsi al meglio le loro possibilità per crescere, ma senza aver paura di fallire. Noi siamo convinti che il genio, combinato con la capacità di innovare, sia l’elemento distintivo che unisce tante realtà produttive del nostro territorio e questa è la grande scommessa che vogliamo giocare e vincere anche nella Silicon Valley.

“Toscana Tech on the road è una grande opportunità per le start up e PMI innovative toscane, per respirare per una settimana l’atmosfera della Silicon Valley ed entrare in contatto con alcune delle aziende più importanti al mondo” dichiara Leonardo Marras. . “Un progetto in cui crediamo molto anche perché contribuisce a rafforzare i rapporti tra Toscana e California.