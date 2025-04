In Toscana la giornata mondiale del libro si celebra tra tradizione, letture e spettacoli

Getting your Trinity Audio player ready...

La Giornata mondiale del libro si celebra ogni 23 aprile, data scelta per ricordare, tra le altre cose, la morte di Shakespeare e Cervantes, avvenuta nel 1616. L’UNESCO ha istituito questa ricorrenza nel 1996 per promuovere la lettura, i libri e il rispetto del diritto d’autore. Nata da un’idea spagnola, è oggi un appuntamento globale dedicato al valore della cultura scritta, e la Toscana si prepara a festeggiarla con eventi dedicati alla lettura, alla cultura e alla bellezza dell’artigianato librario.

Firenze: libri e fiori nel cuore della città

Nel capoluogo toscano, la letteratura sboccia insieme ai fiori con l’iniziativa “A Firenze fioriscono libri”. Per l’occasione, chi sceglierà di acquistare un libro in una delle librerie indipendenti che aderiscono all’iniziativa riceverà in dono un iris, fiore simbolo della città. Ma non solo: ogni lettore riceverà anche un ingresso omaggio al Museo Stefano Bardini, da utilizzare tra il 24 aprile e il 4 maggio. Un modo originale per coniugare l’amore per i libri con quello per l’arte, promuovendo al tempo stesso le piccole librerie del territorio, custodi di storie e passioni.

Prato: il teatro diventa tempio della lettura

A Prato, la Giornata del Libro si trasforma in una vera e propria festa della cultura, con un ricco programma di appuntamenti al Teatro Metastasio. Da mercoledì 23 fino a domenica 27 aprile, il teatro ospiterà letture sceniche, incontri con scrittori e spettacoli ispirati alla letteratura. Un’occasione per vivere il mondo dei libri in modo coinvolgente, riscoprendo il potere della parola narrata dal vivo.

Livorno: in attesa di Librexpo

Nonostante non coincida esattamente con la giornata mondiale del libro, segnaliamo che la citta di Livorno si prepara ad accogliere Librexpo 2025, la fiera dedicata al libro e all’editoria che si terrà dal 2 al 4 maggio. L’evento riunirà editori, autori e appassionati in uno spazio dedicato alla scoperta di nuove letture, tra presentazioni, incontri e dibattiti. Le Officine Storiche di Porta a Mare saranno il cuore pulsante di questa manifestazione, che punta a rafforzare il legame tra la città e il mondo della cultura scritta.