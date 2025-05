La Toscana da scoprire e da postare: i 6 luoghi più “instagrammabili”

Getting your Trinity Audio player ready...

Da perle celebri come Firenze, a paesini meno noti ma straordinariamente fotogenici come Ghizzano, la Toscana si conferma una delle regioni più affascinanti e scenografiche d’Italia. Ogni angolo, ogni vicolo, ogni scorcio sembra creato apposta per essere immortalato. Che si tratti di una terrazza che si affaccia sulle colline della Val d’Orcia, di una stradina acciottolata in un borgo medievale o di un campo di girasoli al tramonto, la Toscana regala emozioni visive che non passano inosservate , e che conquistano immediatamente i feed di Instagram.

In questo articolo ti portiamo a scoprire i luoghi più “instagrammabili” della Toscana: piccoli tesori dove cultura, natura e fascino si incontrano in una cornice da like.

Le casette colorate di Ghizzano

Nel cuore della Valdera, Ghizzano sorprende con le sue casette colorate, frutto di un progetto di arte contemporanea che ha trasformato il borgo in una vera galleria a cielo aperto. Le facciate dipinte dall’artista David Tremlett, con geometrie e tonalità pastello, rendono ogni angolo perfetto per uno scatto unico. Un luogo dove arte, natura e poesia si incontrano… e fanno innamorare il tuo feed.

Il borgo dei borghi 2024, Peccioli

Peccioli è uno di quei borghi che non ti aspetti. Arroccato tra le colline pisane, custodisce il fascino tipico dei paesi toscani, ma con una marcia in più: un’anima contemporanea che si esprime in installazioni d’arte, sculture monumentali e interventi urbani colorati. Passeggiando tra le sue strade, ci si ritrova in un set quasi surreale, dove il Medioevo incontra il design, e ogni angolo si trasforma in uno sfondo perfetto per chi cerca lo scatto originale. Un borgo che sorprende e ispira, perfetto per chi ama unire bellezza e creatività.

Le spiagge bianche di Vada

A prima vista potresti pensare di essere ai Caraibi, invece sei sulla costa toscana. Le Spiagge Bianche di Vada, con la loro sabbia chiarissima e il mare turchese, offrono uno scenario fuori dal comune, perfetto per chi cerca uno scatto da vacanza esotica… senza uscire dalla Toscana. Nonostante l’origine industriale del colore della sabbia, oggi la zona è diventata una meta gettonatissima tra fotografi, influencer e amanti del mare.

Il castello Celsa di Siena

Poco fuori Siena, nascosto tra cipressi e pendii, sorge il Castello di Celsa, una dimora da fiaba che sembra uscita da un film. Con le sue torri, i giardini all’italiana e la vista che spazia sulla campagna toscana, questo luogo incanta per raffinatezza e atmosfera senza tempo. Sebbene sia una residenza privata e non sempre visitabile all’interno, anche solo ammirarlo dall’esterno o durante eventi speciali offre l’occasione per uno scatto scenografico e suggestivo.

Il viale dei cipressi di Bolgheri

Lungo, perfetto, maestoso: il Viale dei Cipressi che conduce a Bolgheri è uno degli scorci più iconici della Toscana. Questo immortale rettilineo fiancheggiato da oltre 2.000 cipressi regala una prospettiva scenografica che toglie il fiato, soprattutto al tramonto. Che tu lo percorra in bici, in auto o a piedi, ogni inquadratura qui sembra costruita per diventare una cartolina.

L’abbazia a cielo aperto di San Galgano

In mezzo alla campagna senese, l’Abbazia di San Galgano si staglia come un relitto affascinante del passato: imponente, silenziosa, aperta al cielo. La sua navata senza tetto crea un effetto scenografico unico, dove luce e ombra giocano tra pietra e vuoto. Ogni angolo qui sembra fatto apposta per uno scatto magnetico, sospeso tra spiritualità e mistero. E a pochi passi, sulla collina di Montesiepi, c’è persino una “spada nella roccia”, avvolta da leggende cavalleresche. Un luogo che colpisce al cuore… e all’obiettivo.