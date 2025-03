Pasqua 2025 in Toscana con bambini: dove andare

Getting your Trinity Audio player ready...

La Pasqua è un momento speciale per grandi e piccini, un’occasione perfetta per condividere momenti di gioia, tradizioni e divertimento in famiglia.

Quando ci sono bambini, la festività acquisisce un valore ancora più magico, grazie alla possibilità di coinvolgerli in attività creative, giochi e scoperte che stimolano la loro curiosità. La Toscana è ricca di attività divertenti per trascorrere una Pasqua indimenticabile con i più piccoli, tra uova colorate, lavoretti fai-da-te e tradizioni che, anno dopo anno, continuano a regalare sorrisi e ricordi speciali.

Vediamone alcune, piu economiche e meno, che sicuramente attireranno l’attenzione dei piu piccoli.

Caccia al tesoro botanico alla Villa Reale di Marlia (Lucca)

Situata nel cuore della Toscana, vicino lucca, La Villa Reale di Marlia, con la sua lunga storia, è un luogo che racchiude tracce di epoche medievali e trasformazioni secolari. Inizialmente un fortilizio, divenne palazzo signorile grazie a nobili famiglie lucchesi, prima di essere acquistata dagli Orsetti nel 1651, che la trasformarono con un giardino barocco. Elisa Bonaparte, nel 1806, apportò importanti modifiche in stile neoclassico e introdusse il Giardino all’inglese. Dopo il periodo borbonico e alcune difficoltà economiche, nel 1923 venne acquistata dai Pecci-Blunt, che rinnovarono il parco in stile eclettico. Nel 2015 la villa fu acquistata dai Grönberg, che hanno avviato restauri per riportarla al suo antico splendore, rendendola accessibile al pubblico.

Da quel momento sono molte le iniziative che la villa organizza per avvicinare i visitatori di ogni età. Famosa è l’annuale caccia al tesoro botanico, organizzata per il lunedi di pasquetta, quest’anno 21 aprile dalle 10 alle 18.

Un’opportunità imperdibile per trascorrere una giornata all’aria aperta con la famiglia o gli amici. Vi verrà fornita una mappa del parco, che porterà ad indizi nascosti e un baule misterioso da scoprire: il divertimento è garantito!

L’attività è pensata per bambini e ragazzi dai 2 ai 17 anni, e per tutti i partecipanti paganti è previsto un premio finale.

Maggiori info qui.

Pinocchio Experience a Montecatini

Se quello che volete è invece una pasqua all’insegna di magia e fantasia, la Pinocchio Experience è sicuramente quello che fa per voi. situata nel cuore della toscana, quest’esperienza ricca di attività per grandi e piccini vi rimarrà impressa nella mente e nel cuore per sempre!

Il pacchetto comprende tre giornate, dal sabato al lunedì di pasquetta, cariche di attività: pasti deliziosi, incontri speciali, party a tema, laboratori, esperienze speciali e tanto altro.

Scopri di piu a questo link.

Pic-nic al parco dell’Orecchiella in Garfagnana

Tra le tante cose per cui la Toscana è considerata la patria della bellezza, sicuramente i paesaggi naturali sono tra i primi posti.

Il Parco dell’Orecchiella, situato in Alta Garfagnana, nella provincia di Lucca, copre 5218 ettari ed è parte del Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Comprende diverse strutture, come il centro visitatori, musei, recinti faunistici e tre Riserve naturali statali (Pania di Corfino, Lamarossa, Orecchiella), ed è gestito dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca.

Il Parco si trova nel Comune di San Romano in Garfagnana e l’accesso avviene dal Centro Visitatori, a 69 km da Lucca, percorrendo la strada provinciale verso Corfino.

Il Centro Visitatori è aperto dal periodo di Pasqua fino all’1 novembre, mentre l’accesso alle aree non a pagamento è consentito tutto l’anno, con possibili variazioni in caso di condizioni meteo avverse.

Tra le tante attività da poter fare in questo parco, tempo permettendo, un bel picnic nell’apposita area è sicuramente un’ottima idea per Pasqua o Pasquetta.

Nella tradizione della Garfagnana, il picnic non è solo un panino sul prato: le ceste, più grandi, sono piene di prelibatezze rustiche come polenta, frittelle di castagne, zuppe di farro, salumi, formaggi locali e pane fatto in casa. Per maggiore comodità, si può scegliere un’area attrezzata con tavoli, magari immersi nella foresta. Tuttavia, è importante ricordare che i fuochi sono vietati e i controlli sono rigorosi.

Trovi maggiori informazioni sul parco qui.