Sfera Ebbasta arriva in concerto in Toscana: sarà al Cinquale

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTIGNOSO – Ha collezionato negli ultimi anni un successo dopo l’altro, tra dischi d’oro e tour sold out.

Ora, Sfera Ebbasta, il trap king italiano, prosegue la sua avventura live tra giugno e agosto sui palchi dei principali festival italiani, con i nuovi appuntamenti del Tour 2025 – Estate.

Sono sette le nuove tappe (tra cui una in Toscana, a Cinquale) inserite nel calendario di alcune delle rassegne musicali più affascinanti all’aperto, che si aggiungono alla data già confermata a Roma, prevista per il 19 luglio all’Ippodromo delle Capannelle durante il Rock in Roma.

Non perdere l’occasione di vivere un’estate con Sfera Ebbasta, uno degli artisti più seguiti e amati del panorama musicale contemporaneo.

Qui i biglietti.