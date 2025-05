Tuscany Trail 2025: 6mila ciclisti da 50 paesi invadono la Toscana

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Toscana si prepara ad accogliere un’onda di oltre 6mila sportivi provenienti da 50 nazioni per l’edizione 2025 del Tuscany Trail, in programma dal 21 al 28 maggio. Questo evento di bikepacking si conferma come un appuntamento di riferimento internazionale, celebrando l’essenza più autentica del cicloturismo e consacrando la regione come meta d’eccellenza per gli amanti della bicicletta.

La manifestazione, che vedrà la sua base logistica a Campiglia Marittima, registra una partecipazione globale di grande rilievo. Se il 50% degli iscritti proviene dall’Italia, il restante 50% testimonia l’attrattiva internazionale dell’evento, con una significativa presenza di ciclisti da tutto il mondo.

Per l’edizione 2025, gli organizzatori propongono due affascinanti itinerari: il classico Tuscany Trail di 450 chilometri, un percorso ormai iconico per gli appassionati, e una novità, una versione più accessibile di 160 chilometri, pensata per avvicinare nuovi cicloturisti a questa esperienza unica. Ma il Tuscany Trail non si limita alla pedalata: ogni tappa si trasforma in un’occasione per immergersi nella ricchezza culturale, nella cucina, negli eccellenti vini e nella calorosa ospitalità Toscana.

“È un evento che in pochi anni ha avuto una crescita impressionante – ha dichiarato l’assessore regionale a economia e turismo, Leonardo Marras – dai 60 partecipanti delle prime edizioni, oggi si è arrivati a superare quota 6mila, con iscrizioni chiuse in anticipo per l’altissima richiesta”. “Una grande festa per i comuni attraversati, dove i residenti si trovano piacevolmente sorpresi dall’arrivo dei cicloturisti. Ringrazio gli organizzatori ed i Comuni – ha aggiunto l’assessore – che mettono a disposizione strutture e accoglienza. Tuscany Trail rappresenta al meglio il turismo lento, quello che invita a gustare ogni dettaglio della Toscana: dal paesaggio alla cultura, dal cibo all’arte fino al buon vino. Anche l’impatto economico è rilevante: si stima una ricaduta complessiva di circa 20 milioni di euro per i territori coinvolti. Un evento sportivo e turistico a vocazione internazionale che, con la sua formula vincente, si conferma un importante volano per l’economia locale”.

Informazioni su https://www.tuscanytrail.it