Weekend in famiglia tra divertimento e relax

Getting your Trinity Audio player ready...

La Toscana, tra le altre cose, è ricca di parchi a tema e parchi divertimento adatti ad ogni età. Dal Parco di Pinocchio a collodi, all’Acqua village di Follonica, scopri quali non puoi assolutamente perdere!

Parchi divertimento

Cavallino matto, il parco divertimenti piu grande della toscana

Situato a Marina di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno, il Cavallino Matto è il parco divertimenti più esteso della Toscana, immerso in una fresca pineta a due passi dal mare.

Tra montagne russe, percorsi acquatici, giochi per bambini, cinema 4D e spettacoli dal vivo, il divertimento è garantito per l’intera giornata. Le attrazioni sono suddivise per livello di intensità, in modo da offrire un’esperienza adatta sia alle famiglie che ai visitatori più temerari. Accanto alle giostre, il parco offre diverse aree ristoro e spazi ombreggiati per rilassarsi, rendendolo una meta perfetta per una gita all’aria aperta durante la bella stagione.

Maggiori info qui.

Acqua Village Water Parks di Follonica (solo in estate)

Nel cuore della Maremma, a pochi passi dal mare, l’Acqua Village di Follonica è il parco acquatico perfetto per vivere una giornata estiva all’insegna di scivoli spettacolari, giochi d’acqua e tanto relax. Ispirato all’atmosfera delle isole Hawaii, il parco offre attrazioni per tutte le età, con scivoli ad alta adrenalina, piscine tematiche e aree gioco per i più piccoli.

Accanto agli scivoli più emozionanti, come il Kamikaze e il nuovo Apo – un adrenalinico scivolo ad anello – non mancano zone dedicate al benessere, come l’area Makai, con idromassaggi e cascate immerse in scenografie esotiche.

L’apertura quest’anno è prevista per giugno. Trovi maggiori info qui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACQUA VILLAGE (@acqua_village)

Parchi a tema

Il magico Giardino dei Tarocchi a Grosseto

A pochi chilometri da Capalbio, nella Maremma grossetana, sorge il Giardino dei Tarocchi, un parco artistico ideato da Niki de Saint Phalle. Ispirato alle carte degli arcani maggiori, ospita imponenti sculture colorate ricoperte di specchi e ceramiche, immerse nella natura.

Il percorso all’interno del giardino è un viaggio tra simboli, emozioni e architetture visionarie, con alcune opere talmente grandi da poter essere esplorate anche dall’interno.

Perfetto anche per i bambini, il parco stimola la fantasia con le sue forme giocose e scenografiche, trasformandosi in un’esperienza coinvolgente per tutta la famiglia. Un luogo unico dove arte contemporanea e immaginazione si incontrano nel cuore della Toscana.

Per sapere di più sulla magica storia di questo giardino consultate la pagina ufficiale.

Parco di Pinocchio a Collodi

A Collodi, piccolo borgo toscano legato alla vita dello scrittore, si trova uno dei parchi tematici più suggestivi della regione: il Parco di Pinocchio. Inaugurato negli anni ’50, il parco è interamente dedicato alla celebre fiaba del burattino più famoso del mondo e ne ripercorre le avventure attraverso installazioni artistiche, percorsi narrativi e aree gioco pensate per coinvolgere tutta la famiglia.

Sculture, giostre d’epoca, laboratori creativi, spettacoli di burattini e persino un piccolo parco avventura rendono l’esperienza unica e immersiva. I bambini possono partecipare ad attività manuali e ludiche ispirate ai personaggi della storia, mentre gli adulti.

Immerso nel verde e gestito da una fondazione culturale, il parco rappresenta un perfetto equilibrio tra intrattenimento e memoria letteraria. Una meta ideale per chi cerca un’uscita tra fantasia, cultura e natura.

Da non perdere anche il giardino delle farfalle, una serra tropicale dove centinaia di farfalle esotiche volano libere tra piante rigogliose. Situata nel Giardino Garzoni, permette di osservare da vicino il ciclo di vita delle farfalle in un ambiente naturale e affascinante.

Maggiori info qui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PARCO DI PINOCCHIO – COLLODI (@parcodipinocchio)

Parco preistorico di Peccioli

A pochi chilometri da Pisa, immerso in una pineta ombreggiata, il Parco Preistorico di Peccioli offre un viaggio affascinante nell’era dei dinosauri. Nato negli anni ’70 dall’idea di un artista circense, il parco ospita oltre venti riproduzioni a grandezza naturale di creature preistoriche, tra cui l’imponente Brachiosauro e il temibile T-Rex. Oltre al percorso tra i dinosauri, il parco dispone di aree relax con tavoli da picnic, spazi gioco per bambini e un piccolo punto ristoro. Ideale per famiglie e scuole, è una meta educativa e divertente, dove i più piccoli possono imparare giocando e scoprire il passato in modo coinvolgente.

Trovi tutte le informazioni qui.