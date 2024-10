Getting your Trinity Audio player ready...

MONTESPERTOLI – Bilancio previsione Comuni, sindaco Montespertoli: “Governo tace”

Bilancio previsione Comuni, lettera di Alessio Mugnaini, sindaco del Comune di Montespertoli.

Lettera che il sindaco scrive sottolineando: “Mi auguro che molti sindaci facciano sentire la propria voce”.

Il testo della lettera del sindaco Alessio Mugnaini: “In questo periodo dell’anno i Comuni sono alle prese con la predisposizione del bilancio di previsione per il triennio 2025-2026-2027 e si confrontano quotidianamente con enormi difficoltà a far quadrare i conti.

Da una parte ci sono aumenti di costo ormai strutturali come quelli delle utenze e la continua revisione dei prezziari dei lavori pubblici ai quali si aggiungono i costi legati agli aumenti contrattuali del personale (sia pubblico che quello delle cooperative che hanno servizi in appalto) e i tagli governativi legati alla spendig review.

Per il Comune di Montespertoli, per esempio, questa situazione vuol dire dover trovare circa 600.000 euro in tre anni tenendo ben presente la necessità di non alzare i tributi locali come IMU e addizionale IRPEF che andrebbero a colpire ancora una volta le famiglie e le imprese del territorio”.

Prosegue Mugnaini: “Questa complessa situazione è causata anche dal fatto che il Governo non si sta preoccupando di tutta quella che sarà la gestione post PNRR in particolare su quanto accade negli enti locali per la gestione di tutti i nuovi servizi digitali fatti attivare proprio grazie alle ingenti risorse del PNRR e che una volta terminate queste risorse graveranno completamente sulla spesa quotidiana di tutti i comuni.

Il Governo tace anche su tutta la questione della gestione dei nuovi servizi all’infanzia che saranno realizzati grazie al PNRR: da una parte monitora (giustamente) i tempi di esecuzione delle opere e dall’altra non si preoccupa di sostenere i comuni che dovranno poi gestirle con gli aumenti di costo derivanti da nuovi contratti per il personale e dai costi della programmata manutenzione ordinaria dei nuovi impianti tecnologici.

In ultimo, ma non meno importante, ci sono tutti i problemi legati all’aggregazione delle funzioni tramite le Unioni dei Comuni che hanno un bilancio derivato da quello dei comuni e sulle quali si scaricheranno poi tutte le tensioni finanziarie e economiche sopra descritte”.

Quindi il sindaco: “Il Governo maschera gli aumenti di tassazione utilizzando l’aumento delle rendite castatali (che farà aumentare l’IMU dovuta da molti contribuenti) e la prevista revisione delle aliquote dell’IRPEF che andrà a colpire ancora una volta i redditi più bassi pensando che il silenzio sulla situazione dei conti pubblici sia un modo per risolvere i problemi.

Purtroppo non è così e serve un intervento deciso per sostenere le funzioni fondamentali dei comuni che altrimenti dovranno ricorrere a forzati aumenti tributari per far quadrare i conti e non lasciare i cittadini senza servizi.

Sono certo che questo non è un problema isolato nel nostro paese e mi auguro che molti sindaci facciano sentire la propria voce”.