Bocciati i comitati del no: la produzione geotermica è salva fino al 2046

Il Tar conferma le concessioni minerarie e l'intesa con Enel Green Power. Investimenti da tre miliardi per il vapore regionale

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
FIRENZE – La giustizia amministrativa ha messo un punto fermo sul futuro energetico della regione. Il Tar della Toscana ha bocciato i ricorsi presentati dalle associazioni ambientaliste. Nel mirino c’era il rinnovo delle concessioni minerarie per lo sfruttamento della geotermia. I giudici hanno dato ragione alla linea istituzionale.

La sentenza valida, di fatto, il patto strategico siglato tra la Regione e il gestore Enel Green Power. Le concessioni, che sarebbero scadute il 31 dicembre 2026, sono state prorogate fino al 2046. Non è solo una questione di date, ma di economia reale. L’estensione temporale è la garanzia per sbloccare nuovi investimenti per circa 3 miliardi di euro. Il piano industriale prevede anche importanti interventi “compensativi” a favore dei territori che ospitano gli impianti.

Il governatore Eugenio Giani accoglie la notizia con evidente sollievo. “Sono molto soddisfatto di questa pronuncia”, ha dichiarato. La decisione del tribunale rimuove l’incertezza giuridica e permette di “mettere a terra” gli impegni presi con Enel. Per Giani, la posta in gioco era altissima. La geotermia è definita “energia pulita tutta toscana”. I numeri sono imponenti: ogni anno vengono prodotti 5913 gigawatt, sufficienti a coprire il consumo di oltre 2 milioni di famiglie. A questo si aggiunge il beneficio diretto per i cittadini: il vapore fornisce calore a 10mila utenze tra le province di Pisa, Siena e Grosseto. La Toscana si conferma prima regione in Italia per questa risorsa rinnovabile, che ora potrà essere valorizzata per altri vent’anni.

