Amministrative 2024 in Toscana: alleanze e strategie

Amministrative 2024 in Toscana, al voto 8 e 9 giugno 34 Comuni con oltre 15mila abitanti.

Vale a dire Comuni con eventuale ballottaggio.

Il che significa che alleanze al secondo turno possono fare la differenza in maniera decisiva.

Con riflettori puntati su Firenze, Prato e Livorno, prime tre città in Toscana per numero di abitanti, che scelgono il sindaco. Tutte e tre con uscente amministrazione di centrosinistra.

In Toscana sono 185 i Comuni al voto 8 e 9 giugno amministrative 2024.

E con Firenze, Prato, Livorno sono dunque 34 i Comuni con oltre 15mila abitanti.

Gli ultimi sondaggi disponibili sono quelli di una settimana fa. Poi lo stop fino a chiusura dei seggi elettorali previsto dalla legge 28/2000 in vista del voto 8 e 9 giugno anche per Europee 2024.

A Firenze e a Prato salutano dopo due mandati i sindaci Pd Dario Nardella e Matteo Biffoni.

A Livorno è invece candidato sindaco per un secondo mandato Luca Salvetti, centrosinistra.

Va detto che nei tre capoluoghi solo a Prato il M5S è alleato con Pd, la candidata sindaca è Ilaria Bugetti, Pd.

A Firenze, con Lorenzo Masi, e a Livorno, con Valentina Barale, candidata sindaca Primo Polo, il M5S ha un proprio candidato sindaco. Va da sé che, laddove il candidato sindaco M5S non vincesse al primo turno o non fosse sfidante in un eventuale ballottaggio, diventerebbe pesante in termini di alleanze in un secondo turno.

Matteo Renzi protagonista a Firenze con la candidata sindaca Stefania Saccardi, vicepresidente Regione Toscana.

A Prato il leader di Italia Viva, ex premier, ex sindaco di Firenze ed ex segretario Pd,insieme ad Azione di Calenda con il candidato sindaco Mario Daneri, lista Prato merita.

A Livorno Italia Viva, con Riformisti per il futuro, sta a sostegno di Luca Salvetti, Pd.

Pesantissimo Renzi ago della bilancia con Italia Viva qualora il suo candidato sindaco non vincesse al primo turno o non fosse sfidante in un eventuale ballottaggio.

A Livorno il livornese sindaco di Terni Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale Alternativa Popolare, alle amministrative 2024 con la candidata sindaca Costanza Vaccaro. Pesante ago della bilancia anche Vaccaro qualora la candidata sindaca di Alternativa Popolare non vincesse al primo turno o non fosse sfidante in un eventuale ballottaggio.

Va detto che anche un apporto in termini di 1% potrebbe rivelarsi fondamentale in chiave ballottaggio. Ecco dunque i candidati sindaco nei tre capoluoghi

I candidati sindaco a Firenze: Andrea Asciuti, Firenze Vera. Alessandro De Giuli, Firenze Rinasce. Cecilia Del Re, Firenze Democratica. Sara Funaro, centrosinistra. Francesca Marrazza, lista RiBella Firenze. Lorenzo Masi, M5S. Dmitrij Palagi, Sinistra Progetto Comune e Firenze Ambientalista e Solidale. Stefania Saccardi, Italia Viva. Eike Schmidt, centrodestra. Francesco Zini con Firenze Cambia.

I candidati sindaco a Prato: Paola Battaglieri, lista Alternativa per i Beni Comuni. Ilaria Bugetti, centrosinistra. Fulvio (detto Mirko) Castellani, Partito comunista italiano. Gianni Cenni, centrodestra. Mario Daneri, lista Prato Merita, mentre Jonathan Targetti, lista Targettopoli.

I candidati sindaco a Livorno: Valentina Barale, candidata sindaca Primo Polo. Lorenzo Cosimi, candidato sindaco Partito Comunista Italiano. Alessandro Guarducci, centrodestra con Azione e nuovo Psi. Giovanni Pezone, Per Livorno Giovanni Pezone Sindaco. Luca Salvetti, centrosinistra, Costanza Vaccaro, Alternativa Popolare.

I 34 Comuni sopra i 15mila abitanti in Toscana, con i capoluoghi Firenze, Prato e Livorno, sono: Cortona, San Giovanni Valdarno, Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Figline e Incisa Valdarno, Fucecchio, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano In Val Di Pesa, Scandicci, Signa, Follonica, Cecina, Collesalvetti, Piombino, Rosignano Marittimo, Capannori, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Montemurlo, Agliana, Monsummano Terme, Montecatini-Terme, Colle di Val D’Elsa, Poggibonsi